Fransa enerji ve yakıt artışından etkilenen 38 milyon vatandaşına 100 euro verecek

Fransa, artan enerji ve yakıt fiyatlarından etkilenen 38 milyon vatandaşına 100 euroluk destek vereceğini duyurdu.

Fransa hükümeti, hızla artan enerji ve yakıt fiyatlarına karşı vatandaşlarına destek vereceğini duyurdu. Hükümet, aylık geliri 2 bin euro ve altında olanlara tek sefere mahsus 100 euroluk (yaklaşık bin 117 TL) destek sağlayacak. "Enflasyon Ödeneği’’ adı altında dağıtılacak olan paranın araba, bisiklet ve motosiklet kullanmayan kişilere verileceği bildirildi. İlk ödemeler aralık ayının sonunda işçilere verilirken, memurlar, öğrenciler ve emekliler ise ödemelerini 2022’in başında alabilecek. Fransa Başbakanı Jean Castex, 100 euroluk ödemelerin vergiye dahil olmayacağının da altını çizdi.

Cumhurbaşkanlığı seçimine 6 ay kala yaşanan enerji fiyatlarındaki yükseliş sonrası Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un yeni bir protesto dalgasıyla karşılaşabileceği belirtiliyor. "Sarı Yelekliler’’ olarak tanınan hükümet karşıtı grup, 2018 yılında yakıt vergisini protesto etmek için günlerce sokakta eylem yapmıştı.