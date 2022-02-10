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Fransa, 2050’ye kadar en az 6 yeni nükleer reaktör inşa etmeyi planlıyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa’da 2050 yılına kadar en az 6 yeni nükleer reaktör inşa edileceğini açıkladı. Söz konusu 6 reaktörün maliyetinin yaklaşık 50 milyar euro olması bekleniyor.

Ekonomi 10.02.2022, 21:34
Fransa, 2050’ye kadar en az 6 yeni nükleer reaktör inşa etmeyi planlıyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa’da 2050 yılına kadar en az 6 yeni nükleer reaktör inşa edileceğini açıkladı. Söz konusu 6 reaktörün maliyetinin yaklaşık 50 milyar euro olması bekleniyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, cumhurbaşkanlığı seçimine iki ay kala ülkenin doğusunda bulunan Belfort kentinde 2030 yılı için Fransa’nın enerji stratejisini açıkladı. 2050 yılına kadar en az 6 yeni nükleer reaktör inşa edileceğini aktaran Macron, ilk reaktörün 2035 yılına kadar faaliyete geçmesini istediğini belirtti. Macron, bu reaktörlere ek olarak 8 reaktör için daha çalışmaların başlatılacağını bildirdi. Hedefinin "Fransa’yı 30 yıl içinde dünyanın fosil yakıtlara bağımlılığından kurtulan ilk büyük ülkesi yapmak ve iklimde bir örnek oluşturarak enerji ve endüstriyel bağımsızlığımızı güçlendirmek" olduğunu kaydeden Macron, "Somut olarak önümüzdeki haftalarda hazırlık projelerine başlayacağız" dedi.

Yeni reaktörlerin maliyetinin yaklaşık 50 milyar euro olması bekleniyor

Macron, yeni santrallerin devlet kontrolündeki enerji sağlayıcısı EDF tarafından inşa edilip işletileceğini ve projeleri finanse etmek için kamu finansmanının ayrılacağını belirtti. Macron, "Bu program için on milyarlarca euroluk devasa kamu finansmanı" sözü verdi. Macron ayrıca, güvenli olması koşuluyla eski nükleer santrallerin ömrünü şu anda 40 yıldan 50 yıl veya daha fazlasına uzatmak istediğini ifade etti.

EDF, 6 yeni reaktörünün maliyetini yaklaşık 50 milyar euro olarak tahmin ettiğini bildirdi.

Fransa’dan 2050’ye kadar 50 deniz rüzgar türbini hedefi

Hem yenilenebilir enerjilere hem de nükleer enerjinin öneminin altını çizen Macron, 2030 yılında yenilenebilir enerji üretimini ikiye katlamak için her bir enerji turu için belirli bir stratejiye sahip olmak istediğini açıkladı. Ülkesinde güneş ve açık deniz rüzgar enerjisinin gelişimini hızlandırma sözü veren Macron, 2050 yılına kadar 50 açık deniz rüzgar türbini kurmak istediğini belirtti.

Fransız basınına göre artan enerji fiyatları ve Avrupa’nın ithal Rus gazına bağımlılığına ilişkin endişeler Fransız yetkilileri, ülkenin daha fazla enerji bağımsızlığına ihtiyacı olduğuna ikna etti.

Dünya Nükleer Birliği’ne (WNA) göre, Fransa şu anda 56 nükleer reaktöre sahip ve elektriğinin yaklaşık yüzde 70’ini bu reaktörlerden karşılıyor.

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