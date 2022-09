Frankfurt Başkonsolosu Tunçer “Türk Bankacılar Gecesi”nde bankacılara seslendi

Almanya’da her yıl düzenlenen “Türk Bankacılar Gecesi”nin 39’uncusu Frankfurt’ta gerçekleşti. Gecede konuşan Türkiye’nin Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tunçer, “Korona salgını ve Ukrayna-Rusya savaşıyla ortaya çıkan ekonomik sorunları, ekonomik ve finans işbirliğiyle çözeceğiz” dedi.

Merkez Bankası’nın Frankfurt temsilciliği, 10 Türk bankasının üst düzey yöneticileri ile bankacılık ve finans sektöründen temsilcilerin de aralarında bulunduğu çok sayıda bankacı ve iş adamı, 39. Türk Bankacılar Gecesi’nde bir araya geldi. Programda bir konuşma gerçekleştiren Türkiye’nin Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tunçer, “Salgından savaşa, enerji ve hammadde sıkıntısı ve yüksek enflasyona zor bir sürece şahitlik etmekteyiz. Bu bağlamda küresel ve yerel ölçekte yaşanan gelişmeler hayatlarımızı derinden etkiliyor. Almanya özelinde bakarsak Türkiye ve Almanya arasındaki ekonomik ilişkiler yüzyıllar öncesine uzanmakta. Elbette finansal ilişkiler de benzer başarılı ve derin bir geçmişi bulunuyor. Her iki ülkenin dostluk ve uyumlu işbirlikleriyle bugün de dış ticaret açısından her ülkenin kendi sınırlarını aşan geniş bir coğrafyaya hitap eden önemli partnerler olduğunu biliyoruz. Bu konuda sizlerin de Türk kökenli bankalar olarak bu ticarete büyük katkılarınız bulunuyor. Önümüzdeki dönemde de bu yapıcı birlikteliğin devam etmesini bekliyoruz. Türk kökenli bankaların hem de Alman bankalarının temsilcilerinin firmalarımıza daha fazla finansal destek temini konusunda anlayış beklediğimizi ifade etmek isterim. Almanya ve ülkemizin güçlü ve birbirini tamamlayan, yüksek sinerji taşıyan ekonomik ve finansal işbirliğinin artarak devam etmesinin her ülke açısından taşıdığı önemin altını bir kez daha çizmek istiyorum” açıklamasını yaptı.

Başkonsolos Tunçer konuşmasını şöyle sürdürdü:

“2023 yılının, özellikle Cumhuriyetimizin 100. yılı olması münasebetiyle birçok önemli yatırım projelerinin de tamamlanmasını ve ülkemizin ekonomik açıdan hak ettiği noktaya önemli ölçüde yaklaşacağını öngörüyor, bu gelişmelerin ülkelerimiz arası ekonomik ve finansal işbirliklerine yeni kapılar açacağını umuyorum. Küresel ölçekte zorluklar barındıran finansal ve ekonomik dinamiklerin etkili olduğu bir süreçten artan uluslararası ekonomik ve finansal işbirlikleriyle çıkacağımız inancı ile çalışmalarınızda başarılar diliyorum.”

Türkiye ekonomisinin genel görünümü ve son dönem performansı hakkında bilgi verdi

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Frankfurt Temsilcisi Yavuz Yeter ise, dünyanın salgın, lojistik ve hammadde tedarik sıkıntısı, Ukrayna savaşı, enerji kısıtlamaları ve arz güvenliği ve son olarak küresel ölçekte artış göstermekte olan enflasyonla mücadele ettiğini ifade ederek, Türkiye ekonomisinin genel görünümü ve ülke ekonomisinin son dönem performansı hakkında bilgi verdi. Türkiye’nin üretim, istihdam, yatırım ve ihracat odaklı yeni bir ekonomik model uyguladığını ve bu programın salgın, küresel tedarik sorunları ve Türkiye’nin en önemli iki ticaret ve turizm ortağı arasında yaşanmakta olan silahlı çatışma sorunlarına rağmen oldukça başarılı olduğunu belirten Yeter, "Ekonomik büyüme 2021 yılında yüzde 11, 2022 yılının ilk ve ikinci çeyreklerinde yüzde 7,3 ve 7,6 oranında gerçekleşmiştir. Üretim, yatırım ve istihdam sanayi sektörü başta olmak üzere kayda değer oranda artış göstermiştir. Ayrıca Türkiye ekonomisi, 2017’den beri zaman zaman dışsal unsurlara bağlı enerji ve altın ithalatı hariç tutulduğunda artı veren bir cari açık ile büyümektedir. Bu durum daha az, yüksek riskli kısa vadeli sermaye akımları ile finanse edilen, sürdürebilir, sağlıklı bir ekonomik büyüme hedefinin yapısal dönüşümüne de işaret etmektedir. TCMB’nin son dönemdeki para politikası uygulamaları küresel enerji ve emtia fiyatları ve küresel tedarik bozulmaları karşısında meydana gelen yüksek fiyat artışlarının mahiyetinin doğru teşhis edilmesiyle, TCMB arz yönlü para politikası uygulamalarına geçmiş, hedefli, seçili krediler kanalıyla küresel tedarik sorunlarından kaynaklanan ekonomik olumsuzluk ve etkileri, yerel bazda düşük fonlama maliyetleri aracılığıyla üretim maliyetlerini ve dolayısıyla enflasyonu düşürme öncelik olmuştur. Buna ilave olarak TCMB talep yönlü enflasyon baskıları ile mücadele etmek için iyi yapılandırılmış makro ihtiyati önlemleri uygulamaya almıştır. TCMB, kademeli olarak gerekli önlemleri almakta ve mali politikalarla etkin bir işbirliği içerisinde uygun araçları kullanmaktadır. Almanya, Avrupa’daki en önemli müttefiklerimizden birisidir ve iki ülke arasındaki ilişkiler geniş bir yelpazede ilerleyerek devam etmektedir. Bunlardan bir tanesi ticarettir ve Almanya Türkiye’nin en önemli ticari partnerlerinden biridir. Bu çerçevede Türkiye ve Almanya arasındaki ticaret hacmi sürekli artmaktadır. Ülkelerimiz arasındaki ticaret hacmi 2021 yılında bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 9 oranında artmış ve 2021 yılı sonu itibarıyla 41 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır” ifadelerini kullandı.

Yeter, açıklamasını şu şekilde tamamladı:

“Ülkelerimiz arasındaki bağların bir yansıması olarak, Avrupa Merkez Bankası ve Alman Bundesbank ile sürekli gelişmekte olan ikili ilişkilerimiz bulunmaktadır. Bir örnek vermek gerekirse 2013 yılında bankalarımız arasında Teknik İşbirliği Anlaşması imzalanmıştır. Pandeminin olumsuz koşullarına rağmen Avrupa Merkez Bankası ve Bundesbank ile merkez bankacılığı konularında sanal birçok toplantı gerçekleştirilmiştir. Alman bankalarına da dış ticaretin finansmanı, sendikasyon, yapılandırılmış finansal işlemlere katılım, ikili krediler ve uzun vadeli proje finansmanı gibi muhtelif finansal işbirliklerini ihtiva eden mevcut desteklerinden dolayı memnuniyetimizi ayrıca belirtmek isterim. Ümit ederiz ki finansal kurumlar arasındaki mevcut işbirliği daha fazla ekonomik ve finansal işlemler ve çalışmalar için yolumuzu açmaya devam eder.”

Bu yıl 39.’su düzenlenen Türk Bankacılar Gecesi, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası öncülüğünde ve Almanya’da faaliyet gösteren bankalar tarafından birlikte düzenlendi. Etkinliğe Türk bankacıların yanı sıra Alman bankalarında çalışan Tük kökenli bankacılar da katıldı.