Franchise sektörü artık yeni yerinde ziyaretçilerini ağırlayacak

Franchise ve markalı bayilik sisteminin tüm oyuncularını bir araya getirecek olan Franchise İstanbul Expo-Franchise ve Markalı Bayilik Fuarı, 19-22 Ekim 2023 tarihleri arasında Büyükçekmece'deki Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde ilk kez ziyaretçileriyle buluşacak. Sektörün trendlerini yeniden belirleyecek olan fuara 40 farklı sektörden 250'den fazla katılımcı firma ile Katar, Dubai, BAE, Fas, Mısır, Tunus, Almanya, Hollanda, Kırgızistan, Özbekistan ve Romanya başta olmak üzere 30 ülkeden 25 bini aşkın yerli ve yabancı ziyaretçinin katılması bekleniyor. "Global Franchise, Global Sektör" sloganı ile yerli ve uluslararası yatırımcılar ile markaları bir araya getirecek olan fuar, sektöre büyük bir iş hacmi kazandıracak. Fuarda seminerler, söyleşiler, konferans ve çeşitli etkinlikler de düzenlenecek.

"Ülke ekonomisine yıllık katma değerimiz 50 milyar dolar"

Düzenlenen basın toplantısında konuşan UFRAD Genel Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, "UFRAD olarak bu zamana kadar 32 fuar yaptık. Bundan sonra da bu fuarlarımızı Tüyap ile yapmaya karar verdik. Bugün UFRAD'ın çatısı altındaki franchise sektöründeki kuruluşların ülke ekonomisine yıllık katma değeri 50 milyar dolar. Bu çalışmalar fuarlar sayesinde yatırımcı ile markaların buluşması, girişimci ile o yatırımcının birlikte neler yapılabileceğinin değerlendirildiği platformlar halinde aslında. Her geçen gün bütün dünyada olduğu gibi hizmet sektörü mal ve üretim sektörünün önüne geçiyor. Türkiye'deki bugün hizmet ihracatının toplam rakamı 90 milyar dolar. 2023 yılında bu 130 milyar dolar olarak düşünülüyor. Eğer siz hizmetteki markalarınızı, sektörleri, çalışanları, ürünlerinizi marka haline dönüştürürseniz sadece yerelde değil, onları bütün dünya platformlarına ve her yerine yayma ve ihracatınızı arttırma imkanına sahipsiniz. İşte bu platformalar ve fuarlar bütün dünyadaki yatırımcıların, markaların aynı platformda buluşarak birbirine tecrübe paylaşımı, ortak yatırımların sağlanması ve markalaşma yönünde neler yapılabileceğinin ortaya konduğu platformlardır" dedi.

Tüyap ile yapmış oldukları işbirliğinin kendileri için önemli olduğuna dikkat çeken Aydın, "TÜYAP gibi bir dünya deviyle gerçekten fuarcılık anlamında kendini ispatlamış, kanıtlamış hem ulusal hem de uluslararası sınırlarda kendinden söz ettiren bir kuruluşla artık bundan sonra yolumuza devam etme kararı aldık. Çünkü ancak böyle bir platform bizim hedeflemiş olduğumuz o rakamlara ve markalaşma yönündeki çalışmalarımıza ön açabilirdi. Önümüzdeki yıl 20 binin üzerinde ziyaretçi bekliyoruz. Dünyanın dört bir tarafından 40 ayrı ülkeden markaların o fuarda yer almasını, aynı şekilde o fuar sonunda asgari 200 yatırımcının markalarla bir araya gelerek, markayı alarak kendi ülkelerine veya kendi şehrine dönerek o markanın franchise olacağını bekliyoruz" dedi.

"UFRAD ile Tüyap güçlerini birleştiriyor"

Tüyap Fuarlar Yapım A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü de yapılacak olan fuarla ilgili beklentilerini şu şekilde aktardı:

"Tüyap olarak çok farklı sektörlere yönelik fuarlar hazırlayan bir grubuz. 40 yıldır bu sektördeyiz. Farklı farklı sektörler içerisinde çalışmalarımızı yapıyoruz. Önümüzdeki yıl fuar takvimimizde. franchise sektörü ile ilgili yeni bir fuara daha yer veriyoruz. UFRAD ile Tüyap güçlerini birleştiriyor. "Yeni yerinde global sektör global franchise" sloganıyla önümüzdeki yıl ekim ayında ziyarete açılacak. Çalışmalarımız başladı. Hedefimiz ülkemizin nadide ve ulusal markalarını uluslararası marka haline getirmek adına düzenlenen bir fuar. Fuarda hedef, ağırlıklı olarak yurtdışı olacak. 50'nin üzerindeki ülkeye tanıtım kampanyaları yapılacak. Bu tanıtımlar sonucunda 25 bin ziyaretçinin yurtiçi ve yurtdışından getirilmesi hedefleniyor."