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Ford Trucks, siber güvenlik ve uyumluluk yönetimi çözümlerinden yararlanacak

Ford Otosan’ın ağır ticari markası Ford Trucks, siber güvenlik düzenlemelerine uyum çalışmaları kapsamında Cymotive’in siber güvenlik ve uyumluluk yönetimi çözümlerinden yararlanacak.

Ekonomi 28.06.2022, 12:15
Ford Trucks, siber güvenlik ve uyumluluk yönetimi çözümlerinden yararlanacak

Ford Otosan’ın ağır ticari markası Ford Trucks, siber güvenlik düzenlemelerine uyum çalışmaları kapsamında Cymotive’in siber güvenlik ve uyumluluk yönetimi çözümlerinden yararlanacak.

Akıllı mobilite siber çözümleri sağlayıcısı Cymotive Technologies, Ford Otosan’ın ağır ticari markası Ford Trucks’ın UNR 155 ve 156 yönetmelikleri kapsamındaki siber güvenlik uyum belgesi alma işlemlerini desteklemek ve mevzuata uyumu sürekli kılmak amacıyla Cymotive’i seçtiğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, Ford Trucks, Cymotive ’in otomatikleştirilmiş güvenlik açığı ve uyumluluk yönetimi çözümleri ile diğer siber güvenlik hizmetlerini uyguladıktan sonra araç tip belgesi alacak. Cymotive’in siber güvenlik yönetimi çözümü, uyumluluk durumu hakkında gerçek zamanlı bilgi için önümüzdeki yıllarda Ford Trucks’ın sürekli izlenmesini destekleyecek.

Ford Trucks Lideri Serhan Turhan, "Deneyimleri ile kendini kanıtlamış uzman bir siber güvenlik sağlayıcısıyla çalışmak markamız için kritik önem taşıyor. Mevzuata uygunluk son derece detaylı bir süreç ancak Cymotive’in ağır hizmet tipi ticari araç modellerimiz için otomatikleştirilmiş yöntem ve sistemlerini sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.

Cymotive CEO’su ve kurucu ortağı Tsafrir Kats ise şöyle konuştu: "Çözümlerimiz, araçların tüm yaşam döngüsü aşamalarında büyüyen siber riskleri yönetmede ileri görüşlü OEM’leri desteklediği sahada kanıtlanmıştır. Ford Trucks’ı müşterilerimiz arasında görmekten, maliyetleri düşürmelerini, marka itibarlarını korumalarını ve dünya çapında satış için siber düzenlemelere uyum sağlamalarını desteklemekten heyecan duyuyoruz."

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