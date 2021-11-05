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Ford, Gölcük’teki üretimine ara veriyor
Yarı iletken tedarikinde sıkıntı yaşayan araç üreticisi üreticisi Ford, Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde yer alan fabrikasındaki üretimlere ara verecek.
Ekonomi 05.11.2021, 22:57
Yarı iletken tedarikinde sıkıntı yaşayan araç üreticisi üreticisi Ford, Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde yer alan fabrikasındaki üretimlere ara verecek.
Gölcük ilçesinde üretim yapan Ford, yarı iletken tedarikinde sıkıntı yaşadığı gerekçesiyle araç üretimini 6-17 Kasım tarihleri arasında durduracak. Yeniköy ve Eskişehir fabrikalarındaki üretimin ise devam edeceği öğrenildi.