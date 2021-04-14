Fon krizi sonrası bankalar denetlenecek

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Archegos Capital’in batması ile oluşan etki sonrası büyük bankalardaki hedge fon risklerine dair bilgi vermelerini istedi.

Kaynaklar, Deutsche Bank ve BNP Paribas gibi bankalardan da istenen bu bilgilerin, sektörde bu tür bir durumla karşı karşıya kalındığında uygulanan standart bir prosedür olduğunu söyleyerek, ECB denetimine bağlı olan bankaların bu tür sorularla karşılaşmasının mümkün olduğunu belirtti.

Avrupa Merkez Bankası ve bankalara konuya ilişkin yorum yapmazken, Euro Bölgesi bankaları ise yaşanan bu sarsıntıyı hafif atlattı. Deutsche Bank elindeki Archegos pozisyonlarını fonun temerrüde düşmesinden kısa bir süre sonra bir hedge fona satarak bu depremden kıl payı kurtulmuştu.

JP Morgan analistleri, Archegos Capital ile ilişkili pozisyon kapatmaların bankaların 10 milyar dolar kadar zarar yazmalarına neden olabileceğini belirtti. İsviçreli Credit Suisse Archegos ile yaptığı işlemler nedeniyle ilk çeyrekte 4.7 milyar dolarlık zarar yazdığını açıkladı.