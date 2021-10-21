Folkart artık İstanbul’da

İSTANBUL (AA) - Yapı sektöründe bugüne kadar İzmir'de 7 milyar TL'lik yatırım değerinde, çok sayıda projeyi tamamlayarak sahiplerine teslim eden Folkart, "Folkart Nefes İstanbul" adındaki projesiyle İstanbul'a ilk önemli adımını atıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, İzmir'den çıkan en büyük konut ve ofis üreticisi konumunda, sektöründe öncü olan Folkart, "Folkart Nefes İstanbul" projesi dahil, şu anda 9 milyar TL yatırım değerinde, 8 ayrı projeyi aynı anda yürütüyor.

Pharmactive İlaç, Volt Motor, Volt Redüktör, Volt Teknoloji gibi sanayide derinleşen şirketleri bünyesinde barındıran Saya Grup iştiraki Folkart; İstanbul ile birlikte Bursa, Ankara, Antalya, Manisa ve Bodrum'da yatırım planlıyor. İmzasını attığı projelerle ulusal ve uluslararası birçok ödül kazanan Folkart, İstanbul Büyükçekmece'de ilk projesini hayata geçiriyor. Folkart'ın biten ve devam eden projelerinin toplam yatırım değeri 16 milyar TL'yi buluyor.

"Hayat Buna Değer" sloganıyla çevre dostu, en ileri teknoloji ile donatılmış, uluslararası standartlarda yeni yaşam alanlarına imza atarak sektöründe öncü ve lider bir rol üstlenen Folkart, İstanbul'daki ilk konut projesini satışa sundu. Folkart Nefes İstanbul'da geniş bahçeli, özel havuzlu müstakil yaşam tarzına uygun, 3+1'den 6+1'e kadar çeşitli alternatiflerde 96 villa bulunuyor.





- Doğa ile kucaklaşıyor





Geniş bahçeli, özel tasarlanmış villalardan oluşan Folkart Nefes İstanbul, şehrin karmaşasından uzak, Büyükçekmece'de özgürce nefes alan bir yaşam merkezi olacak. Proje, özellikle geniş alanları ile öne çıkıyor. Folkart Nefes İstanbul, yüzde 80'i yeşil alandan oluşan 123 bin metrekarelik arsada inşa ediliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, Folkart Nefes İstanbul'un doğadan ilham alan, sürdürülebilir ve lüks bir mimarinin hakim olduğu, estetik çizgisi yüksek, tüm yaşam ögelerini bir araya getiren müstakil evlerden oluştuğunu vurguladı.

Mesut Sancak, Folkart Nefes İstanbul'un, yedi tepeli şehir için sadece bir ilk adım olduğunu belirterek, İstanbul’da konut üretmeye yönelik yatırımlarının devam edeceğini bildirdi.



Aralarında Folkart Nefes İstanbul'un da bulunduğu 8 proje çalışmasını, aynı anda yürüttüklerini vurgulayan Sancak, söz konusu 8 projenin toplam yatırım değerinin 9 milyar TL'yi bulurken, bugüne kadar İzmir'de 7 milyar TL yatırım değerindeki çok sayıda projenin tamamlanıp ilan edilen tarihte mülk sahiplerine teslim edildiğini aktardı.





- Saya Grup üyesi





Sancak, Folkart'ın, Pharmactive İlaç, Volt Motor, Volt Redüktör, Volt Teknoloji gibi yeni adımlarıyla sanayide derinleşen Saya Grup'un bir iştiraki olduğunu belirterek, şirketin İstanbul ile birlikte önümüzdeki dönemde özellikle Bursa, Ankara, Antalya, Manisa ve Bodrum'da yeni yatırımlar planladığını bildirdi.

2021 yılında şirketin kuruluşunun 15. yılını kutladıklarını hatırlatan Sancak, "Folkart Nefes İstanbul ile birlikte kalitemizi, güvenilirliğimizi ve projelerle öne çıkan yaşam anlayışını İstanbul'a taşıyacağımız için çok mutluyuz. Folkart Nefes İstanbul, 15 yılın bir simgesi, nişanesi. Yönetmenliğini Hazım Başaran'ın yaptığı özel bir reklam filmiyle de Folkart Nefes İstanbul televizyonlarda dikkat çekecek." ifadelerini kullandı.

Mesut Sancak, 23 Kasım'da Türkiye'de yankı yaratacak bir İbrahim Çallı sergisini, Folkart Gallery'de açacaklarını belirtti. Sancak, Folkart'ın adında yer alan folk ve art sözcüklerinin hakkını verdiklerini, projeleriyle birlikte kültür-sanat ışığını her yeni adımlarında, sosyal sorumluluk felsefeleriyle yaydıklarını aktardı. Sancak, Folkart Gallery ve Folkart Academy’nin faaliyetlerini, bir plan dahilinde orta vadede İstanbul'a da taşımak istediklerini kaydetti.



Verilen bilgiye göre, İzmir'de yürüttüğü kurumsal sosyal sorumluluk projeleriyle öne çıkan, kentte kültür-sanat alanına kurumsal sorumluluk anlayışı ile sürekli yatırım yapan Folkart; kendi bünyesinde ücretsiz tiyatro ve sanatın farklı alanında eğitimler veren Folkart Academy'i ve açtığı sergilerle ülke çapında ses getiren, ülkenin en iddialı galerileri arasında bulunan Folkart Gallery'i barındırıyor.





