FMCG perakendesi güçlü büyümesini sürdürüyor…



Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) Ortak Gelişim Kongresi’nde açıklamalar yapan NielsenIQ Türkiye Genel Müdürü Didem Şekerel Erdoğan ve NielsenIQ Perakende Direktörü Serhat Sükan, FMCG perakendesinin yakın dönem performansına ışık tutarken, yakın geleceğin başarı anahtarlarını da paylaştı.

FMCG perakendesinin hem 2020-2019 kıyaslamasında %22 büyüme hem de 2021-2020 kıyaslamasında %25 büyüme kaydettiğini belirten NielsenIQ Türkiye Genel Müdürü Didem Şekerel Erdoğan, büyümede küçük formatlı marketler ile geleneksel kanal katkılarının öne çıktığını söyledi.

Didem Şekerel, benzer ülke örnekleriyle kıyaslandığında modern ticaretin Türkiye’de çok önemli bir büyüme potansiyeline sahip olduğunun da altını çizdi.

Gelişen çoklu kanal yapısını da vurgulayan Didem Şekerel Erdoğan, “Türkiye’de e-ticaret büyümesi, pandemi öncesi seviyenin üzerinde kalmaya devam etti ve ilk 8 ayın sonunda geçen senenin aynı dönemine oranla %89 büyüme gösterdi.” şeklinde konuştu.

Bu dönemde e-ticaretin payının FMCG pazarında %6’ya ulaştığını ifade eden Didem Şekerel Erdoğan, “Türkiye, bu oranla e-ticaretin satış ağırlığında en önde geldiği Çin (%30), Güney Kore (%26) ve ABD (%15) gibi ülkeleri yakından takip ettiği gibi, Avrupa’da da e-ticaretin en çok ağırlığa sahip olduğu ülkeler arasında İngiltere (%15) ve Fransa (%9)’dan sonra yer alıyor.” dedi.

Sözlerini “Avrupa ortalamasının çok üzerinde gelişen bu büyüme öyküsü heyecan verici olduğu gibi, aynı zamanda globalde de yaygınlaşan çoklu kanal tercihlerini anlamanın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor.” şeklinde sürdüren Şekerel Erdoğan, e-ticaretin bu yüksek büyümesiyle tüm kategorilerde payını artırdığını, ancak büyümede liderliği sıcak içecek kategorilerinin aldığını paylaştı. NielsenIQ verilerine göre e-ticarette en çok büyüyen ilk 5 kategori Türk kahvesi, hazır kahve, çay, ev temizleyicileri ve deodorantlar oldu.

Didem Şekerel Erdoğan, çoklu kanal deneyiminin yalnızca e-ticaretin yükselişinden ibaret olmadığını, fiziksel mağazaları da kapsadığını ve önemli bir deneyim boyutu içerdiğini açıkladı. Şekerel Erdoğan, alışverişçiye güçlü bir çoklu kanal deneyimi sunmak için anahtar kelimelerin bulunurluk, derleme & sunma, yakınlık & aciliyet ve heyecan olduğunu ifade etti.

Tüketici trendleriyle devam eden NielsenIQ Türkiye Perakende Hizmetleri Direktörü Serhat Sükan, alışverişçinin özellikle Covid’le birlikte değişen hayat tarzı ve beklentilerinin ürün ve kanal tercihlerini belirlediğine dikkat çekti.

Pandemi döneminde güven arayışı nedeniyle alışverişçilerin yeni ürünleri denemekten bir miktar uzaklaştığını, ancak pandeminin etkisinin atlatıldığı “yeni normal” dönemde alışverişçilerin tekrar inovasyona yöneldiğini vurgulayan Serhat Sükan, bu dönemde inovasyonların büyümeye önemli katkı sağladığını anlattı.

Pandeminin finansal etkileri nedeniyle “değer” algısı ve arayışının güçlendiğini belirten Serhat Sükan, bu noktada tüketiciye avantajlı fiyat sunan büyük gramajlı ürünlerin, gıda başta olmak üzere tüm alt gruplarda toplam satışlar içindeki ağırlıklarını artırdıklarını sözlerine ekledi.

Sükan, pandemi döneminde geri çekilen bir diğer olgu olarak promosyonların da yeni normal dönemiyle birlikte geri döndüklerini ve tüketici tercihlerinde rol oynamaya başladıklarını paylaştı.

Tüketiciyi anlamanın yanı sıra değişen perakende koşullarında esnek ve çevik olmanın da kritik olduğunun altını çizen Didem Şekerel Erdoğan, perakende analitiğine her zamankinden daha çok ihtiyaç duyulduğu bir dönemden geçtiğimizi söyledi. Şekerel Erdoğan, “Yerel ve global örneklere bakıldığında dijitalle birleşen ileri analitik uygulamaların satışları net bir biçimde artırdığını görmekteyiz.” diye konuştu.

Dijital ve analitiğin çok boyutlu düşünülmesi gerektiğini vurgulayan Şekerel Erdoğan, kullanım alanları olarak kategori yönetimi, pazarlama, tedarik zinciri & operasyon ile satın alma alanlarını gösterdi.

Her geçen gün daha çok gündemimize giren küresel iklim değişikliğine de değinen NielsenIQ Türkiye Genel Müdürü Didem Şekerel Erdoğan, alışverişçilerin sürdürülebilir ürünlere yönelik tercihinin pandemiyle birlikte net biçimde arttığını, pandeminin bu noktada farkındalığı artırdığını vurguladı. Didem Şekerel Erdoğan, alışverişçilerin sürdürülebilirlik başlığında markalardan önemli beklentilerinin olduğunu ve bu başlığın alışverişçi tercihlerinde giderek bir tercih unsuru olmaya başladığını söyleyerek sözlerini sonlandırdı.