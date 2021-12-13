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Flo, yeni dijital uygulamasıyla mağaza ve e-ticaret kanallarını birleştiriyor

- Flo Bilgi Teknolojileri ve Lojistik Genel Müdür Yardımcısı Burak Aktaş:- "Mağaza stoklarında müşteri istediği ürünün uygun bedenini, numarasını, rengini bulamadığında satış kaybı yaşanırdı. Flo Dijital uygulamamız sayesinde bu kaybı önledik"

Ekonomi 13.12.2021, 10:19
Flo, yeni dijital uygulamasıyla mağaza ve e-ticaret kanallarını birleştiriyor

İSTANBUL (AA) - Flo, hayata geçirdiği Flo Dijital uygulamasıyla mağaza ve e-ticaret kanallarını birleştirirken, müşterilerin istediği ürüne bulunduğu mağazayla sınırlı kalmadan ulaşmasını sağlıyor.

Flo açıklamasına göre, müşterilerine daha iyi bir alışveriş deneyimi sunarken, aynı zamanda mağaza çalışanlarının işlerini daha kolay ve verimli bir şekilde yürütmeleri fikrinden yola çıkarak tasarlanan Flo Dijital, alışverişte yeni bir dönemi başlatıyor.

Şirketin iç yazılım ekibi tarafından tasarlanıp geliştirilen Flo Dijital, tüm Flo, In Street ve Nine West mağazalarında kullanılabiliyor. Uygulama sayesinde Flo bünyesinde yer alan 600'ün üzerindeki mağaza ve yine şirket çatısı altında hizmet veren e-ticaret kanallarının stokları satış danışmanlarının cebine sığıyor.

Flo Dijital ile mağaza çalışanları, müşterilerinin alışverişi sırasında mağazasının stokunda o anda bulunmayan ürünler için sanal sepet oluşturabiliyor. İstenilen renkte ve numaradaki ayakkabıların satışı sanal sepet üzerinden anlık olarak gerçekleştirilebiliyor.

Üstelik mağaza çalışanları diğer tüm mağazaların ve e-ticaret kanallarının stoklarına erişebildiği için müşteriler, geniş ürün yelpazesi arasından istediği ürüne ulaşabiliyor. Satın alınan ürün kargoyla en kısa sürede tüketiciye ulaştırılıyor. Böylece satış kaybı önleniyor, müşteriler ise istediği ürüne hızlı bir şekilde sahip olabiliyor.

Flo Dijital ile iade ve arızalı ürün inceleme işlemleri hızlı bir şekilde gerçekleştiriliyor. İncelenmesi için tüketiciler tarafından mağazalara getirilen ürün yapay zeka destekli fonksiyonlar çalıştırılarak iade kararı verilecekse müşteri mağazadan ayrılmadan yapılmasına olanak sağlıyor.

- "İstenilen ürünün renginin ya da numarasının bulunamama devri kapandı"

Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer verilen Flo Bilgi Teknolojileri ve Lojistik Genel Müdür Yardımcısı Burak Aktaş, perakende sektörünün dinamiklerini ve mağazaların dönüşen rolünü göz önünde bulundurarak online ve offline alışveriş kanalları arasındaki duvarları kaldırmaya karar verdiklerini bildirdi.

Bunu, tüm mağaza çalışanlarının cebine sığdırdıkları Flo Dijital uygulaması üzerinden hayata geçirdiklerini kaydeden Aktaş, şu bilgileri verdi:

"Geleneksel perakende de bir tüketicinin seçenekleri gittiği mağazanın metrekaresi ile sınırlıydı. Bu sınırlardan kaynaklı olarak mağaza stoklarında müşteri istediği ürünün uygun bedenini, numarasını, rengini bulamadığında satış kaybı yaşanırdı. Bu perakende sektörü için kanayan bir yara idi. Ama biz Flo Dijital uygulamamız sayesinde bu kaybı önledik. Hatta mağazalarımızın cirolarını yüzde 10'a kadar yukarı çeken önemli sonuçlar elde ettik. Artık satış temsilcilerimiz Flo Dijital üzerinden oluşturduğu sanal sepetle tüm mağazalarımızın ve e-ticaret depolarımızın stoklarından yararlanarak satışı gerçekleştirebiliyor ve ürünler müşterimizin adresine kargolanıyor. Bu sistemle satış kaybını önlediğimiz gibi müşterimize de istediği ürünün satışını anlık olarak gerçekleştirip müşteri memnuniyetini yukarılara çekiyoruz."

#FLO #Flo Dijital
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