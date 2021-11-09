banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Vatandaşın sağlığı ile oynayan 1878 işletmeye ceza yağdı!
Vatandaşın sağlığı ile oynayan 1878 işletmeye ceza yağdı!
Cüneyt Arkın'dan İdil Biret'e... Kimler ödül alacak?
Cüneyt Arkın'dan İdil Biret'e... Kimler ödül alacak?
Bakan Dönmez: Karadeniz'de yeni müjdeler için gün sayıyoruz
Bakan Dönmez: Karadeniz'de yeni müjdeler için gün sayıyoruz
Beşiktaş'tan hakem tepkisi: 'Akıllarını başlarına alsınlar!'
Beşiktaş'tan hakem tepkisi: 'Akıllarını başlarına alsınlar!'

FLO, yapay zeka projesi FLO WISE'ı hayata geçiriyor

- FLO Bilgi Teknolojileri ve Lojistik Genel Müdür Yardımcısı Burak Aktaş:-"Önümüzdeki iki yıl içerisinde 150 milyon TL’nin üzerinde teknolojiye yatırım yapmayı planlıyoruz"

Ekonomi 09.11.2021, 11:01
FLO, yapay zeka projesi FLO WISE'ı hayata geçiriyor

İSTANBUL(AA) - Teknoloji ayağında yatırımlar yapmaya devam eden FLO, sektöründe Türkiye’de bir ilke daha imza atarak yapay zeka projesi FLO WISE’ı hayata geçiriyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, FLO, teknoloji ayağında yatırımlar yapmaya devam ediyor. FLO; yapay zeka, nesnelerin interneti (IoT), robotik süreç otomasyonu (RPA) gibi yeni nesil teknolojiler üzerinde çalışarak ürün yönetiminden lojistiğe, müşteri deneyiminden tedarikçi yönetimine ve İK sistemlerine kadar her alanda hayata geçirmeye başladığı dijital dönüşümün projeleri ile perakende sektörüne öncülük etmeyi hedefliyor.

FLO, sektöründe Türkiye’de bir ilke daha imza atarak iki ayaklı bir yapay zeka projesi FLO WISE’ı hayata geçiriyor. Projenin ilk ayağında yapay zeka destekli iade çalışmaları ele alınıyor. FLO müşterilerinin mağazalara getirdiği hasarlı ürünleri için anlık olarak çalışacak ve ürünle ilgili geçmiş iade bilgileri, ürünün temel özellikleri ve hasar tipi arasındaki ilişkiyi, mevsim koşullarına dayanan analizi, ürünü üreten tedarikçinin kalite geçmişini, benzer ürünlerdeki iade istatistikleri ve hatta geçmiş müşteri davranış analizi gibi birçok parametreyi dikkate alarak bir yapay zeka asistanı kullanılacak.

Ürünün materyalinden, üreticisine ve müşterisine birçok veriyi analiz edecek. Bir ürünü uzun zaman kayıplarına neden olacak fiziki inceleme sürecine sokmadan ürün hasarları büyük oranda anlık olarak tespit edilebilecek olması müşteri memnuniyeti büyük oranda artacak. Ayrıca yapay zeka sayesinde lojistik ve operasyon maliyetlerinden tasarruf edilecek.


-Yapay zeka tek kalmış binlerce sağ ve sol ayakkabı eşlerini bulacak


FLO WISE projesinin ikinci ayağında ise ayakkabı sektörünün kanayan yarası olan, bütünlüğü (sağ-sol teki) bozulan ayakkabılara çözüm bulunması hedefleniyor.

Ayakkabı mağazalarında genellikle ayakkabıların bir teki sürekli denendiği için deforme oluyor, diğer teki ise sağlam bir şekilde kutuda kalıyor. Yapay zeka tabanlı akıllı tekleme teknolojisi sayesinde doğru eşleşmeyi sağlayacak olan FLO, mağazaların ellerinde kalan binlerce tekleme ürün için; ürün özellikleri, mağaza stokları, ürünlerin lokasyon bazlı satış potansiyeli, mevsim koşulları, lojistik maliyetleri, müşteri trendleri gibi değişkenleri hesaba katılarak eşleştirilecek ve ekonomiye geri kazandırılacak. Böylece tek kalmış binlerce sağ ve sol ayakkabı, doğru mağazalarda eşleştirilerek satışa kazandırılacak. Tamamen bulut ortamında çalışacak olan bu sistem ile satış performansında artış, lojistik ve imha maliyetlerinde ise önemli ölçüde azalma beklenmekle birlikte, kaynak kullanımının verimliliği ve ülke ekonomisine önemli katkılar sunulacak.


- "FLO WISE, sektörde büyük kolaylık sağlayacak iddialı projelerden biri"


Açıklamada görüşlerine yer verilen FLO Bilgi Teknolojileri ve Lojistik Genel Müdür Yardımcısı Burak Aktaş, müşterilerin ürünlere hızlı ulaşması için teknolojik dönüşümü planlayarak gerçekleştirdiklerini belirtti.

Müşterilere yalnızca alışveriş sırasında değil, öncesindeki tedarik zinciri ve lojistik süreçlerin yanı sıra alışveriş sonrasındaki iade/değişim sürecinin tümünde yanlarında olduklarını hissettirecek omnichannel hizmet anlayışı odağında perakende sektörüne öncülük edecek, fark yaratacak, dışa bağımlılığı azaltacak dijital dönüşüme yönelik projeler yürüttüklerini aktaran Aktaş, bugüne kadar hayata geçirdikleri projelerle birçok ödüle layık görüldüklerini anımsattı.

Aktaş, yapay zeka tabanlı FLO WISE projesini de gerçekten sektörde büyük kolaylık sağlayacak iddialı projelerden biri olduğunun altını çizerek, "Müşteri beklentisini önceleyen bir bakış açısıyla ve ihtiyaç duyulacak teknolojik dönüşümleri FLO’da gerçekleştirmeye ve sektörümüze de bu anlamda yön vermek adına, 2020 ve 2021 yılında yaklaşık 105 milyon TL’lik teknoloji yatırımı yaptık. Önümüzdeki iki yıl içerisinde de 150 milyon TL’nin üzerinde teknolojiye yatırım yapmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

#FLO #FLO WISE
Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6