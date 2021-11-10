İSTANBUL (AA) - FLO, 11 Kasım'a kadar devam edecek "Muhteşem İndirim Günleri" ile alışveriş tutkunlarına yüzde 70'e varan indirim fırsatları sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, FLO, "Muhteşem İndirim Günleri" kapsamında modaseverlere giyimden ayakkabıya kadar birçok farklı kategoride trend modeller sunuyor.

11 Kasım tarihine kadar geçerli kampanyada sneakerdan bota, çizmeden outdoora, tekstilden babete kadar geniş ürün yelpazesiyle tüm kategorilerde yüzde 70'e varan indirimiyle kış kombinlerini tamamlıyor.



Çeşitli ayakkabılar, tekstil ürünlerinden aksesuarlara uzanan geniş ürün gamı alışveriş tutkunlarını bekliyor.



FLO, kampanyası ile kadın, erkek ve çocukların kış alışverişlerini fırsatlar ile renklendiriyor.











