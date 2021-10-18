FKA, 11. YÖREX Yöresel Ürünler Fuarında Elazığ, Malatya, Bingöl ve Tunceli’yi tanıtacak

Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) açacağı stantta, Antalya’da 20-24 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan 11. YÖREX Yöresel Ürünler Fuarında Bingöl, Elazığ, Malatya ve Elazığ illerinin tanıtımını gerçekleştirecek.

Antalya Ticaret Borsası öncülüğünde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) desteğiyle organize edilen Antalya 11. YÖREX Yöresel Ürünler Fuarında FKA’nın açacağı stantta Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli’nin tanıtımı gerçekleştirilecek. ‘Sizin Oraların Nesi Meşhur’ sloganıyla 20-24 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan fuarda FKA öncülüğünde TRB1 Bölgesinde yer alan Elazığ, Malatya, Bingöl ve Tunceli illerinden firmaların ve kurumların katılacağı fuarda, yöresel ürünlerden kayısı, kayısı ürünleri, bal, fasulye, üzüm, arapgir mor reyhanı, orcik, Ağın leblebisi, peynir ve diğer birçok yöresel ürünün tanıtımını yapma fırsatı olacak.

Antalya’da düzenlenecek fuara ilişkin açıklamalarda bulunan Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Abdulavahap Yoğunlu, "Fuarda illerimizin 26 farklı coğrafi işaret tescili almış ürünleri başta olmak üzere yöresel birçok ürünü sergileme şansı bulacağız. İllerimizden yöresel ürünlerimizi üreten, bu ürünlerin ticarileşmesi için çaba sarf eden üretici birlikleri, kooperatifler, ticaret ve sanayi odaları ve firmalar standımızda yer alacak. Firmalarımız getirmiş oldukları ürünleri fuarda pazarlama şansını bulacaklar, bu ürünleri talep eden zincir marketlerin pazarlama bölümleri ile birebir görüşme olanağına sahip olacaklar. Yaklaşık iki aydır ajans olarak hazırlandığımız fuarda, uzmanlarımız firmaların bu görüşlerini organize edecek ve görüşmelerde onlara eşlik edecektir. Bu açıdan baktığımızda bölgemizde coğrafi tescil işareti alan ürünlerimiz başta olmak üzere YÖREX’te yöresel ürünlerimizi ulusal pazarda tanıtımını yaparak, ürünlerimizin pazar olanağını artırmayı hedefliyor olacağız" dedi.

YÖREX’in yöresel ürünleri tanıtmada çok önemli bir fuar olduğuna dikkat çeken Yoğunlu, "Ajans olarak kuracağımız standımızda illerimizdeki yöresel ürünlerimizi, kültürümüzden üretim tarzlarımızla ortaya çıkardığımız ürünleri burada gerek tanıtmak gerek markalaştırmak gerekse ticarileştirmek amacıyla katılım sağlayacağız. Fırat pazarı olarak bizim adlandırdığımız standımızda bizlerde tecrübelerimizle ürünlerimizin markalaşması, ticarileşmesi anlamında firmalarımızla birlikte hareket edeceğiz. İnşallah hem bizim için hem de firmalarımız için verimli bir fuar olur. Fuarın şimdiden ülkemize, bölgemize ve illerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı. Kalkınma Ajanslarının genel koordinasyonu görevinin de FKA tarafından yürütüleceği 11. YÖREX Yöresel Ürünler Fuarı 20-24 Ekim tarihleri arasında Antalya’da düzenlenecek" diye konuştu.