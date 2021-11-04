fizy ekim ayının

İSTANBUL (AA) - Türkiye’nin dijital müzik platformu fizy’de ekim ayının "en"leri belli oldu.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin dijital müzik platformu fizy’de ekim ayının "en"leri belli oldu. fizy’li müzik tutkunları ekim ayında en fazla Sezen Aksu, Müslüm Gürses, İbrahim Tatlıses, Ahmet Kaya, Yıldız Tilbe ve Tarkan gibi Türk müziğinin duayen isimlerin şarkılarını dinledi. Bu isimleri son dönemin popüler isimleri Edis, Sefo ve Tan Taşçı takip etti.

Ekim ayında fizy’li müzikseverlerin en fazla dinlediği şarkılar arasında Edis’in "Arıyorum" ve "Martılar" isimleri parçalarının yanı sıra son dönemde büyük bir hayran kitlesine ulaşan Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut’un "Baba Yak", "Nabız", "Sevmedim Deme" isimli parçaları yer aldı.

fizy’de Sura İskenderli’nin "Yok", Bilal Sonses’in "Söz Verdim", Ece Mumay’ın "Peri", Emre Aydın’ın "Hırka" ve Sefo’nun "Bilmem mi?" parçaları ekim ayının en beğenilen şarkıları arasında yer aldı. Kullanıcılar en fazla Emir Can İğrek’in "Kor", Yüzyüzeyken Konuşuruz’un "Dinle Beni Bi", Melek Mosso’nun "Hayatım Kaymış" ve Ajda Pekkan’ın "Bi Tık" isimli parçalarını paylaştı.

Reynmen, Zeynep Bastık, Arem Özguç ve Arman Aydın’ın birlikte seslendirdiği "Yalan" isimli şarkı da ekim ayının en çok paylaşılanları arasında yer aldı.





- fizy’nin en çok dinlenen listelerinde pop müzik zirvede





Zengin repertuarı ile dinleyicilerine keyifli dakikalar yaşatan fizy’de ekim ayında en çok dinlenen tür yine "pop" oldu. Pop tarzı sırasıyla "rap", "oldies", "arabesk", "yeni çıkanlar", "en iyiler/best of" takip etti.

fizy editörleri tarafından titizlikle hazırlanan ve dinleyicilere birbirinden farklı alternatifler sunan fizy listelerinde en çok tercih edilenler, "En Yeniler Yerli", "fizy Pop", "Akustik Mood", "Günün Listesi", "90’lara Dönüş", "Sportif Rock", "Mutlu Şarkılar", "fizy rap" ve "fizy tatil" şeklinde sıralandı.



Geçen ay fizy’yi en çok dinleyen şehir İstanbul oldu. İstanbul’u sırasıyla Ankara, İzmir, Konya, Adana, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, Antalya ve Mersin takip etti.



