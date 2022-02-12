banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Hava sıcaklığı nasıl olacak?
Hava sıcaklığı nasıl olacak?
Dede ve halalara Yargıtay’dan müjde
Dede ve halalara Yargıtay’dan müjde
Fitch Türkiye′nin kredi notu görünümünü düşürdü
Fitch Türkiye′nin kredi notu görünümünü düşürdü
15 Şubat öncesi 52 adrese PKK/KCK operasyonu
15 Şubat öncesi 52 adrese PKK/KCK operasyonu

Fiyatları gören gözlerine inanamıyor... Kafelerdeki çay parasına çorba satıyor

Sakarya’da açtığı lokanta şubelerinde yemekleri piyasa ortalamasının çok altında fiyatlarda müşterilerine sunan ve kafelerde içilen çay parasına çorba satan lokantada durumu olanda olmayanda karnını doyurabiliyor.

Ekonomi 12.02.2022, 14:20
Fiyatları gören gözlerine inanamıyor... Kafelerdeki çay parasına çorba satıyor

Sakarya’da açtığı lokanta şubelerinde yemekleri piyasa ortalamasının çok altında fiyatlarda müşterilerine sunan ve kafelerde içilen çay parasına çorba satan lokantada durumu olanda olmayanda karnını doyurabiliyor.

dapazarı, Erenler ve Serdivan ilçelerinde toplam 11 şubesi bulunan lokantaya ait ve piyasa ortalamasının çok altında satılan yemekler vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Listede çorbanın 4 buçuk, pilavın 5, kıymalı yemeklerin 11 liradan başladığını gören vatandaşlar ise yemek yeme rotasını buraya çeviriyor. Kafelerde içilen çay parasına çorba satan lokantada durumu olanda olmayanda karnını doyurabiliyor. Lokanta sahibi Sami Öztürk, kaliteden ödün vermediklerini belirterek Sakarya halkının ilgisi ile büyüdüklerini söyledi. Farklı işletmelerde çorbanın pahalı olduğunu belirten lokanta müşterisi Metin Dayanıklı, işletmeye uzak bir noktadan geldiğini belirtti.

“Sadece çorbayla karnını doyurabilirsin”

Lokantanın yaklaşık 10 yıldır müşterisi olduğunu belirten Metin Dayanıklı, “Yemekler çok güzel, aşağı yukarı 10 seneden beri yiyoruz. Zengin insan daha fazla yemek yer bizde normal olan yemekleri yeriz. Sadece çorbayla karnını doyurabilirsin, diğer lokantalarda çorba daha pahalı burada yemek varken oralara neden gideyim. Ben buraya yemek yemeye Donatım’dan geliyorum” dedi.

“Fiyatlar, elektrik artsın hiç problem değil”

Lokanta işletmecisi Sami Özkurt, “Şuanda biz 4 buçuk liraya çorba satıyoruz. Normalde çorba iki ay önce 3 liraydı bizim işimiz sirkülasyonla. Malum pandemiden önce işletmemizde 2 bin 500- 3 bin müşteri ziyaret ediyordu. Dünyada ve ülkemizde pandemi etkilerinin yoğunlaşmasından sonra yüzde 55 civarı müşteri kaybına uğradık. Sebebi ise paket servisimiz yok bizim çoğu kişi de pandemiden dolayı evine ve iş yerine sipariş veriyor. Bu da bizim işimizi düşürdü ama eski günlerdeki gibi müşteri sayımızı yakalamış olsak çorbanın fiyatını 3 buçuk liraya geri çekebiliriz. Fiyatlar, elektrik artsın hiç problem değil dediğimiz gibi sirkülasyonu yakalamamız lazım. Kullanmış olduğumuz malzemeler marketlerde gördüğümüz en kaliteli malzemeler, depolarımız, mutfağımız halka açık istedikleri zaman buraları ziyaret edebilirler” dedi.

“Ekonomik ve kaliteli bir şekilde hizmet ediyoruz”

Herkesin cebine göre yemek çeşitlerinin olduğunu dile getiren Özkurt, “Durumu olan, olmayan herkes işletmemize gelerek karnını doyurabilir. Çünkü yemek yelpazemiz çok geniş, 30-35 çeşit sulu yemek, 8-9 çeşit çorba, 4-5 çeşit pilavımız ve 10-15 çeşit tatlımızla hizmet veriyoruz. 4 buçuk liraya bir çorba alıp yanında 4 tane, 5 tane isterlerse daha fazla alarak müşterilerimiz karınlarını doyurabilir. Yanına bir pilav alınırsa 9 buçuk lira yapıyor ama bunun haricinde kıymalı yemekler alabilirler 11 lira, tavuk sote alınabilir 9 lira, 5 liraya tatlı çeşitlerimiz var bunlardan alınabilir. Et yahnilerimiz var 18 liraya kavurma, Arnavut ciğeri var bu şekilde de daha çok pahalı hizmet almak isteyende olursa yiyebilirler. Herkesin cebine ve kesesine göre yemek çeşitlerimiz mevcut, ekonomik ve kaliteli bir şekilde hizmet ediyoruz” diye konuştu.

“Çay fiyatına çorba veriyoruz Sakarya’da”

Çorba fiyatlarının bazı işletmelerde satılan çay fiyatlarından düşük olduğunu aktaran Özkurt, “Çay fiyatına çorba veriyoruz Sakarya’da tabi çay fiyatı derken bizim çorbanın 2-3 katı çay satan müesseseler var. Biz 4 buçuk lira Allah bereket versin bizi kurtarıyor. Şuanda da zarar etmiyoruz. Gelen zamanlardan dolayı etkilendik ama ay sonunda her şeyimizi ödediğimiz zaman bir karlılığımız mevcut ona da şükür diyoruz” şeklinde konuştu.

“Onlar yedikçe biz doyuyoruz”

İşletme Müdürü Nagihan Turgut, “Cebimde param yok, karnımı doyurmak istiyorum diyen müşterilerimiz var bunlarda tabi bütün şubelerimizde patronumuzun talimat vermiştir. Vatandaşların bu tür durumlarda geri çevrilmemesi konusunda bizlerde bu duruma hassasiyet göstererek müşterilerimizi geri çevirmiyoruz. Öğrencilerimiz, vatandaşlarımız tüm müşterilerimiz gelip karınlarını doyurduklarında ve biz onları gördükçe çok mutlu oluyoruz. Daha iyi hizmet verebilmek için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Kısacası onlar yedikçe biz doyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
11°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 24 57
2. Konyaspor 23 48
3. Adana Demirspor 24 40
4. Alanyaspor 24 39
5. Başakşehir 23 37
6. Fenerbahçe 24 37
7. Beşiktaş 24 37
8. Hatayspor 24 36
9. Gaziantep FK 23 35
10. Kayserispor 24 34
11. Karagümrük 24 33
12. Sivasspor 24 31
13. Galatasaray 24 28
14. Kasımpaşa 24 27
15. Göztepe 24 27
16. Giresunspor 24 26
17. Antalyaspor 24 25
18. Rizespor 25 23
19. Altay 25 22
20. Ö.K Yeni Malatya 23 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 22 48
2. Ümraniye 22 45
3. Erzurumspor 22 41
4. Bandırmaspor 22 39
5. Eyüpspor 21 37
6. İstanbulspor 21 36
7. Samsunspor 22 35
8. Adanaspor 23 33
9. Gençlerbirliği 23 29
10. Boluspor 21 28
11. Manisa Futbol Kulübü 22 28
12. Keçiörengücü 23 28
13. Tuzlaspor 21 27
14. Menemen Belediyespor 22 26
15. Bursaspor 22 24
16. Kocaelispor 22 24
17. Altınordu 23 22
18. Denizlispor 23 21
19. Balıkesirspor 21 11
Takımlar O P
1. Manchester City 24 60
2. Liverpool 23 51
3. Chelsea 24 47
4. West Ham United 24 40
5. Arsenal 22 39
6. M. United 23 39
7. Tottenham 21 36
8. Wolverhampton Wanderers 22 34
9. Brighton 22 30
10. Southampton 23 28
11. Aston Villa 22 27
12. Leicester City 21 26
13. Crystal Palace 23 25
14. Brentford 24 23
15. Leeds United 22 23
16. Everton 21 19
17. Newcastle 22 18
18. Norwich City 23 17
19. Watford 22 15
20. Burnley 20 14
Takımlar O P
1. Real Madrid 23 53
2. Sevilla 24 50
3. Real Betis 23 40
4. Barcelona 22 38
5. Atletico Madrid 22 36
6. Villarreal 23 35
7. Real Sociedad 22 35
8. Athletic Bilbao 23 34
9. Rayo Vallecano 22 31
10. Celta Vigo 23 30
11. Valencia 23 30
12. Osasuna 23 29
13. Espanyol 23 27
14. Elche 24 26
15. Getafe 23 25
16. Granada 23 24
17. Mallorca 22 23
18. Cadiz 23 18
19. Deportivo Alaves 23 17
20. Levante 22 11