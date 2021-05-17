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Fiyatları anormal şekilde artan ikinci el otomobiller elde kalıyor

İkinci el otomobil pazarında satışlar yılın ilk 4 ayında yüzde 30 düştü.

Ekonomi 17.05.2021, 11:26
Fiyatları anormal şekilde artan ikinci el otomobiller elde kalıyor

İkinci el otomobil pazarında satışlar yılın ilk 4 ayında yüzde 30 düştü.

Özellikle sosyal medyadan tepkilerin yükseldiği ikinci el otomobil sektöründe satışlar geçen yılın gerisinde kaldı. Fahiş fiyatlardan şikayet eden vatandaşlar, otomobil bedellerinde gerileme istiyor.

Otomerkezi.net ikinci el otomobil pazarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Yapılan açıklamada, yılın ilk dört ayında 1 milyon 500 bin ikinci el aracın satıldığı belirtilirken, bu rakamın geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 30 daha düşük seviyede olduğu vurgulandı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları artan fiyatlardan dolayı ikinci el araç almadıklarını belirtirken, sektöre bir düzenleme yapılması gerektiğini söylediler.
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