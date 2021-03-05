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Fiyat istikrarı için tarımda planlı üretim gerekli

Bursa Yemek Sanayicileri Derneği (BUYSAD) Başkanı Coşkun Dönmez, şubat ayı tencere enflasyonun yüzde 0.05 olduğunu açıkladı. Dönmez, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan gıda fiyatları artışının 0,79 olmasına rağmen, yemek sektöründe kullanılan malzemelerdeki artışın yüzde 0,05 ile sınırlı kaldığının altını çizdi. Dönmez, genel enflasyonun ise şubat ayında 0,91 olduğunu hatırlattı.

Ekonomi 05.03.2021, 15:56
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Fiyat istikrarı için tarımda planlı üretim gerekli

Bursa Yemek Sanayicileri Derneği (BUYSAD) Başkanı Coşkun Dönmez, şubat ayı tencere enflasyonun yüzde 0.05 olduğunu açıkladı. Dönmez, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan gıda fiyatları artışının 0,79 olmasına rağmen, yemek sektöründe kullanılan malzemelerdeki artışın yüzde 0,05 ile sınırlı kaldığının altını çizdi. Dönmez, genel enflasyonun ise şubat ayında 0,91 olduğunu hatırlattı.

Gıda fiyatlarındaki artışı ilk kez geçen ay ‘tencere enflasyonu’ adı altında kamuoyu ile paylaşan BUYSAD, şubat ayı gıda enflasyonu rakamlarını da açıkladı. TÜİK’in şubat ayı itibarıyla açıkladığı yıllık enflasyonun yüzde 15.61, aylık enflasyonun ise yüzde 0.91 olduğunu belirten Başkan Coşkun Dönmez, BUYSAD olarak sektörü yakından ilgilendirmesi açısından gıda fiyatlarındaki artışa odaklandıklarını ve kamuoyunun dikkatini bu yöne çekmek istediklerini ifade etti. Coşkun Dönmez, “Şubat ayında bizim sektörümüz açısından 0,05 gibi çok düşük bir artış oldu. Sektörümüz açısından bunun kalıcı olmasını temennî ediyoruz. 4 mevsim yaşanan ülkemizde doğru tarım politikaları uygulayıp, fırsatçılara karşı denetimleri sıklaştırsak bu mümkün olur” dedi.

Ramazan geliyor, fırsatçılara dikkat

Gıda fiyatlarında dünya genelinde ve Türkiye’de çeşitli sebeplere bağlı yüksek artış yaşandığını söyleyen BUYSAD Başkanı Coşkun Dönmez, “Yaklaşık bir ay sonra ramazan ayı gelecek. Önceki yıllardan bildiğimiz gibi ramazan ayını fırsata çevirmek isteyen bazı çevrelerin gıda fiyatlarına fazladan zam yaparak haksız kazanç elde ettiğini biliyoruz. Şubat ayında tersi olsa da, Türkiye’de gıda fiyatlarındaki artış yıllık genel fiyat artışına göre daha fazla oluyor. Buna bir de ramazan fırsatçılarının eklenmesi, hem sektör temsilcilerini, hem tüketicileri büyük sıkıntıya sokuyor. En azından yetkililerin daha sıkı denetimle ramazan fırsatçılarına izin vermemesi gerekiyor” dedi.

Dönmez, Türkiye’nin dünyadaki olumsuzluklardan etkilenmemesi için mutlak surette ziraî faaliyetlerde plânlamaya geçmesi gerektiğini vurguladı. İç pazarda birçok temel gıda maddesine olan talebin karşılanamadığını belirterek, gıda ithalatının yiyecek sektöründe tüketicileri doğrudan etkilediğinin altını çizen Dönmez, bu kısır döngüden kurtulmanın yolunun üretim plânlamasından geçtiğini söyledi.

Çifçi her yıl başka ürün ekiyor

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın çiftçiler üretim plânlaması konusunda destek olması gerektiğini ve bu konuda sitemli politikaların uygulanması gerektiğini savunan Başkan Coşkun Dönmez şunları da söyledi:

“Plânlı üretim olmadığı için bir ürünün fiyatı yıldan yıla anormal artışlar gösteriyor. Bunun en yakın örneğini soğanda gördük. Soğan fiyatı 2019’da 8 lirayı gördü. Bu yıl 1,5 lira ile 2.5 lira arasında değişiyor. Sebep? Çünkü önceki sene artan fiyatları gören üretici bu kez soğan ekimine yöneliyor. Ya da ürünü para etmeyen üretici ertesi sene başka mahsûle yöneliyor. Bu kez ürün ekimi azalınca o ürünün fiyatı ertesi yıl anormal yükseliyor. Bu tür dalgalanmalar plânsız üretimden kaynaklanıyor. Hangi üründen ne kadar ekileceği, talep miktarı, mâliyetleri gibi bazı kriterler temel alınarak gerekirse bölgesel plânlamalar yapılmalı, üretici yönlendirilmeyi ya da teşvik edilmelidir. Bunu yapabilirsek arz ve talep fazlalıklarına bağlı fiyat artışları ya da düşüşlerinin önüne geçerek hem üreticiyi, hem tüketiciyi koruyabiliriz.”
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