Fitch, Coca-Cola İçecek’in kredi notlarını teyit etti, görünümü pozitife yükseltti

Fitch Ratings, Coca-Cola İçecek’in (CCI) Yabancı Para Cinsinden Uzun Vadeli ve Yerel Para Cinsinden Uzun Vadeli Temerrüt Derecelendirmesi Notunu ve Birincil Teminatsız Derecelendirme Notunu ’BBB-’ olarak teyit etti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Coca-Cola İçecek’in (CCI) Yabancı Para Cinsinden Uzun Vadeli ve Yerel Para Cinsinden Uzun Vadeli Temerrüt Derecelendirmesi Notunu ve Birincil Teminatsız Derecelendirme Notunu ’BBB-’ olarak teyit etti. ’Durağan’ olan kredi notlarının görünümünü ise ‘pozitif’e yükseltti. Verilen bilgiye göre, Fitch’in not görünümüyle ilgili yaptığı değişiklik, CCI’in 2020 yılında devam eden operasyonel karlılığında ve finansal profilindeki iyileşmeyi yansıtıyor. CCI’in kredi notu ile ana pazarlarındaki lider konumu, şirketin güçlü finansal profili ve meşrubat sektörünün dayanıklı yapısı ile desteklenmeye devam ediyor.

Coca-Cola İçecek CEO’su Burak Başarır, Fitch değerlendirmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, “Pandemi döneminde krize hızlı bir şekilde yanıt vererek, öngörülerimizin de ötesinde bir başarı yakaladık. Kredi notumuzun yatırım yapılabilir seviyede kalmasında çalışanlarımızın katkısı çok büyük. Çalışanlarımız pandemi döneminde faaliyetlerimizin devamını sağlayan en önemli unsur oldu. Bu süreçte müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve toplumumuz için değer üretmeye devam ettik” diye konuştu.

Başarır, sözlerini şöyle tamamladı: “Türkiye dahil 10 ülkede 400 milyonun üzerinde tüketiciye hizmet veren bir şirket olarak müşterilerden tüketicilere, çalışanlarımızdan toplumun geneline kadar tüm paydaşlarımız için fayda sağlamaya devam ediyoruz”.

CCI en iyi performans gösteren şirketlerden biri oldu

Fitch, Coca-Cola İçecek’in kredi notunun yükseltilmesine dair açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Şirket, pandemi süresince alkolsüz içecek şişeleyicileri arasında, global anlamda en güçlü performanslardan birini sergiledi. Şirketin güçlü faaliyet marjı ve disiplinli işletme sermayesi yönetimi ile desteklenen sağlıklı nakit akışı, derecelendirmeyi etkileyen faktörlerin başında geldi. Potansiyel döviz risklerine karşı doğal korunmayı artıran temkinli finansal politikası da etkili oldu”.

Açıklamada, şirket ile olan stratejik ilişkinin de olumlu bir faktör olduğuna dikkat çekildi.