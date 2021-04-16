Fırsatçıların yeni oyunu patates ve soğan!

Depolarda çürümeye başlayan, üreticinin alıcı bulmakta zorlandığı ve zarar ettiği kuru soğan ve patateste, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin alım kararının ardından bu sefer de işçilik ve servis tarafında fırsatçılık yaşanmaya başladı. Alımlarının devam ettiği Nevşehir ve Niğde'de hem işçilik hem de servis ücreti fiyatları ciddi oranda arttı.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından patates ve kuru soğan alımına yönelik açıklama yapılmadan önce bölgede 90 TL civarında olan günlük işçilik ücretleri, TMO'nun alımlara başlamasıyla birlikte 130 TL'ye çıktı. Böylece çuvallama, ambalajlama ve yükleme işlemlerini kapsayan işçilik maliyeti yüzde 45 arttı. Şuan birçok bölgede işçi bulma sıkıntısı da yaşanıyor.

Yine alım öncesi işçileri evlerinden depolara getirip götüren servislerin ücretleri de 250 TL civarında iken TMO'nun alım kararı sonrası yüzde 100 artarak 500 TL'ye çıktı. Hatırlanacağı üzere TMO, üreticilerin 1 TL'ye mal ettiği patatesleri 85 kuruştan alacağını açıklamıştı. Ancak işçilik ve diğer giderler düşüldükten sonra çiftçinin kilogram başına eline geçen ücret 60 kuruş oldu.

Üreticinin elinde kalan yemeklik patates ve kuru soğanlar TMO tarafından alındıktan sonra, 81 ilde valilikler aracılığıyla Ramazan ayı süresince ihtiyaç sahiplerine ücretsiz olarak dağıtılmaya başlandı.