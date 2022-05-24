Fırsatçılar ekmeğe gayri resmi zam yaptı!

İstanbul’da 3,5 liraya satılan ekmek fiyatları cezalar göz ardı edilerek Üsküdar ve Beykoz’da 4 lira, Beşiktaş ve Kadıköy’de ise 4,5 liradan satılmaya başlandı.

İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin Haber Global’e yaptığı açıklamasında, “3-5 kişinin farklı fiyattan satması bütün İstanbul fırıncısını bağlayamaz. Herkes bu şekilde hareket etmiyor” dedi. Çetin ayrıca, 240 gram ekmeğin 4 TL olması talebinde bulunduklarını ancak henüz bu taleplerine dönüş beklediklerini dile getirdi. Esnafın zor durumda olduğunu ifade eden Çetin yeni bir zammın yapılmasının elzem olduğunu kaydetti.

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu ise, “Bu zammı yapabilmeleri için kamu otoriterinden geçmesi lazım. İlan edilmeden kimse fiyatları değiştiremez. Tüketiciler farklı fiyatlarla karşılaştıklarında ALO 175 Tüketici hattına 7/24 bildirebilecekleri gibi en yakın zabıta birimine de başvurabilirler” diyerek tüketicilere uyarıda bulundu.