Firmaların yüzde 84’ü açık bankacılık ürünlerine yatırım yapıyor

"PSD2" DÖNEMİNDE CEPTEN, TABLETTEN EKSTRE’YE TEK EKRANDA ULAŞAN ZAMAN KAZANIR

Dijital iletişim dönemi ile birlikte tüm banka bilgilerimizin elektronik olarak görüntülenmesi, bankaları da dijital (Web’de, Cepte, Tablette) ortamlarda takip edebilmeyi mümkün hale getirdi. Bankacılık uygulamalarında “fintech” süreci ile birlikte yeni çözüm ve ürünlerin de sürece dahil olduğu “PSD2” dönemine girdik. Bu dönemde “NetEkstre” ile işletmelerin tüm banka hesapları tek ekranda toplandı. ”NetEkstre”nin mobilite özelliği ile tüm banka hesaplarımız tek bir ekranda olma kolaylığı ile Webimize, tabletimize, cebimize girdi ve tek bir ekrandan muhasebeleştirilmek mümkün oldu. Sistem tek panel üzerinden görüntülenebildiği için, çalışılan tüm banka hesaplarına ayrı ayrı şifre ile giriş yapmadan zamanı en verimli şekilde kullanabilmek “Netekstre” ile mümkün oluyor. Tüm banka/hesap durumlarını günlük-haftalık-aylık olarak anlık grafik raporları ile görebilen kullanıcılar Tüm banka/hesap hareketlerini tek panelden takip edebilme avantajı ile bir önceki günün devir bakiyesi ile anlık bakiyeyi görebiliyorlar. netekstre.com üzerinden talep edilebilir olan demo ile sistemi kullanmaya başlamak ise “en hızlı kurulum, optimize verim” mottosu ile çok kolay.

“HER 10 DAKİKADA BİR TÜM EKSTRELERİNİZİ TEK BİR EKRANDA GÖRÜN VE YÖNETİN”

EÇözüm Genel Müdürü Refik Sarıtepe , “Fintech çözümlerinde 20 yıllık tecrübemizi “Eçözüm” olarak Netekstre ürünümüze aktardık. NetEkstre, her fintech çözümü gibi bankalar ve fintech’lerin birbirlerinden aldıkları güç ile doğdu. “Açık Bankacılık” ürünümüz “Netekstre” ile şirketlerin her gün çalıştıkları tüm bankaların internet bankacılık sayfaları ya da uygulamalarına ayrı ayrı girip bilgilere ulaşma dönemi bitiyor. “NetEkstre” açık bankacılık ürünümüz ile tüm banka hesap hareketlerini online olarak görüntüleyebiliyor. Ayrıca günlük, haftalık, aylık periyotlarla tek panel üzerinden raporlamalara imkan veriyor. Kullanıcılara, Açık Bankacılık ürünümüz NetEkstre’nin güvenli altyapısı ile birçok özelliğe aynı anda sahip olabilme imkanını sunduk. Firmaların, yönetim veya finans/muhasebe/satış ekiplerine büyük kolaylık sağlayan NetEkstre ürünümüzü 7 yıldan beri geliştirmekteyiz. Ürünümüz, tüm banka ve tüm hesap hareketlerini tek ekrana 10 dakikada bir online olarak getirmekte ve raporlamakta. Kullanıcılara her türlü yetkilerin verilebildiği “NetEkstre” sisteminde istenirse tüm banka hareketlerini cari/banka ve muhasebe kayıtlarına entegre edebilmekte” dedi.

GLOBALDE “AÇIK BANKACILIK” ÜRÜNLERİNE YATIRIM ARTIYOR!

“Açık Bankacılık”a geçişin, finansal sistemde yaşanacak hızlı bir dönüşümün habercisi olduğuna dikkat çeken Refik Sarıtepe, “Açık Bankacılık, büyük balığın küçük balığı yutmasından ziyade büyük balığın çevik küçük balıklarla işbirliği yapabileceğini de gösteriyor. NetEkstre olarak, çevik bir yapı ile Açık Bankacılık ürünlerinde de en önemli oyunculardan biri olma hedefiyle çalışmaktayız. Açık Bankacılık’ın beraberinde getireceği daha fazla ürün, hizmet ve kolaylık ile tüm bankacılık anlayışını ve iş yapış biçimini kökten değiştirecek potansiyele sahip olduğu ortada. Dünya’da finansal hizmet sunan firmaların yüzde 84’ü “Açık Bankacılık” alanında yatırımlarını sürdürdüğünü belirtmekte fayda var. Türkiye’de ilk kez 6 bin 493 sayılı Kanun kapsamıyla hayatımıza giren Açık Bankacılık’ta, son olarak “Ödeme Emri Başlatma” ve “Hesap Bilgileri Sağlama” hizmetleri de kanunlaşıyor. Dolayısıyla hem globalde hem de Türkiye’de bu değişime gerek teknolojik altyapı açısından gerekse regülatif açıdan hazırlıklı olmak ve gerekli adımları şimdiden atmaya başlamak da sektörün geleceği adına büyük önem taşıyor. Açık Bankacılığa en hızlı adapte olan şirketler her dönüşümde olduğu gibi bu sürecin de kazananları olacaklardır” diye konuştu.