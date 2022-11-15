’Fırat’ı Keşfet’ Projesi tescillendi

Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) tarafından yapılan başvuru sonucunda TRB1 bölgesinde yer alan Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli’nin turizm potansiyelini artırmak amacıyla yürütülen "Fırat’ı Keşfet" Markalaşma Projesi, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından onaylanarak marka tescil belgesi almaya hak kazandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyet gösteren FKA, TRB1 bölgesi içinde yerde alan Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli’nin turizm potansiyelini artırmak amacıyla yürüttükleri "Fırat’ı Keşfet" Markalaşma Projesi için tescil başvurusunda bulundu. Yapılan başvuru sonucu "Fırat’ı Keşfet" Markalaşma Projesi, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından onaylanarak marka tescil belgesi almaya hak kazandı. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Abdulvahap Yoğunlu, ajans olarak Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli illerinin sosyo-ekonomik kalkınmalarının yanında son yıllarda turizm anlamında da gelişmelerine yönelik önemli çalışmalara imza attıklarını söyledi.