FIRAT EDAŞ BİNGÖL’DE KAÇAK ELEKTRİK İLE MÜCADELEYİ KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYOR

Karlıova ve köylerinde kolluk kuvvetlerinin aldığı güvenlik tedbirleri dahilinde kaçak elektrik kullanımını önlemek amacıyla tarama faaliyetlerini ve PLC sayaç montajını başlatan Fırat EDAŞ, kaçak elektrik kullanıcılarının gösterdiği tüm zorluğa ve engellemelere rağmen çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

Tarama faaliyetleri kapsamında tespit ettiği usulsüz kullanımlar hakkında tüketicilere gerekli uyarıyı yaparak cezai işlem uygulayan Fırat EDAŞ, kaçak elektrik kullanıcılarına adeta göz açtırmadı. Yaptığı tarama çalışmalarıyla hem ülke kaynakları ile üretilen enerji miktarının kayıt altına alınmasına hem de ekonomiye kazandırılmasına önemli katkı sağlayan Fırat EDAŞ; çalışma esnasında tüketicilere kaçak elektrik kullanmamaları konusunda bilgilendirmelerde de bulundu.

KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMINA KARŞI TEKNOLOJİK UYGULAMALAR DEVREDE

Sorumluluk alanında kaçak elektrik kullanımını önlemek ve enerjinin verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla akıllı elektrik şebeke uygulamalarını hayata geçiren Fırat EDAŞ, tarama faaliyetleri esnasında usulsüz elektrik kullanımının yoğun olduğu bölgelerde taktığı PLC sayaçlar ile gerekli tedbiri almayı da ihmal etmiyor. Uzaktan haberleşme özelliğine sahip PLC sayaçlar sayesinde şebekedeki elektrik tüketimi, uzaktan takip edilerek okuma ve kesme işleminin rahatlıkla yapılacağı ifade edildi.

Kaçak elektrik kullanım oranının minimuma düşürülmesi ve usulsüz elektrik kullanımından kaynaklı elektrik kesintilerinin en aza indirilmesi hedefiyle Bingöl’de tarama ve PLC sayaçların takılması faaliyetlerinin kesintisiz bir şekilde devam edileceği belirtildi.

KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMINA 3 YILA KADAR HAPİS CEZASI

Kaçak elektrik tüketimi gerçekleştirildiği tespit edilen tesisatlar için Elektrik Piyasası Tüketici Hizmet Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine istinaden işlem yapılmakta ve kaçak tüketim faturaları düzenlenmektedir.

Kaçak tüketim yapanların enerjisi kesilmesinin yanında; ayrıca Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince abonelik esasına göre yararlanılabilen elektrik enerjisinin, sahibinin rızası olmaksızın ve tüketim miktarının belirlenmesini engelleyecek şekilde tüketilmesi halinde kaçak elektrik kullanan kişi hakkında bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası için suç duyurusunda bulunulmaktadır. Kaçak elektrik tüketimi gerçekleştirilmesine yardım ettiği tespit edilen kişilere de yaptırım uygulanmaktadır.

Kaçak elektrik ile mücadelede konuya duyarlı ve sorumluluk bilinci taşıyan herkes, Fırat EDAŞ kurumsal web sitesi ‘firatedas.com.tr’ ve ‘186’ numaralı 7/24 Çözüm Merkezi üzerinden kimlik bilgilerini paylaşma zorunluluğu olmadan ihbarda bulunabilmektedir.