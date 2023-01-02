Fındıkta ‘yalancı bahar’ tehlikesi: Ciddi rekolte kaybı yaşanabilir

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar sebebiyle oluşan ‘yalancı baharın’ 2023 yılı fındık üretimini tehlikeye düşürebileceğini söyledi.

Kış mevsimi ortasında bahar havası yaşanmasıyla fındık püskülleri görünmeye başlarken, üreticilerin tarım sigortası yaptırmaları konusunda uyarılarda bulunuluyor. Türkiye’de en fazla fındık üretiminin yapıldığı Ordu’da, hava sıcaklıklarının bu şekilde devam etmesi ve ilerleyen şubat ve mart aylarında yağabilecek karın, zirai don ile birlikte ciddi orada rekolte kaybına yol açabileceği belirtiliyor.

“Fındığın 350 ile bin 50 saat arasında soğuklama dönemi geçirmesi gerekiyor”

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, fındığın bölge için en önemli geçim kaynağı olduğunu söyledi. Fındıkta hasattan sonra sonbahar döneminin bittiğini ve kış döneminin başladığını söyleyen Soydan, iklim değişikliğinden dolayı özellikle sıcak havaların hakim olduğunu söyledi. Soydan, “Aralık ayında fındığın soğuklama dönemini yaşaması gerekirken, maalesef bu sene bir sıcak hava ile beraber iklim yaşıyoruz. Fındık ürünü sıcak havaya doğru gidiyor, fındık ağaçları soğuklama dönemini yapamıyor. Fındık ağaçları 350 ile bin 50 saat arasında soğuklama dönemi yaşarsa fındık ürünü daha güçlü olarak bir kış mevsimini atlatır, verim açısından da önemli oluyor. Şu anda sıcak havalar devam ediyor ve Karadeniz’de yaz mevsimini yaşıyoruz. Fındıkta püskülleme dönemi, püsküller sıcak havayı gördüklerinde açılmaya doğru, erken toz yapmaya doğru gidecektir. Bu tozlama demek fındıktaki karanfillerin de erken olmasından dolayı sıkıntı oluşturabilir. Bu süreç devam ederken fındıkta erken uyanma, erken patlama olabilir. Bu da mevsim değişikliklerinden dolayı muhakkak mart aylarında yağabilecek olan bir karın fındığa ciddi derecede zarar vermesine neden olabilir” dedi.

“Sıcak hava güzel görünse de fındık rekoltesini ciddi şekilde etkileyebilir”

Bu durum karşısında üreticilerin tarım sigortası yaptırmaları gerektiğine değinen Soydan, “İnşallah mevsim dengesizliği olmaz ve iyi bir kış geçiririz. Üreticilerimizin kesinlikle sigorta yaptırmaları gerekiyor. Özellikle ocak ayının sıcak değil, soğuk havaların hakim olduğu ve kar yağışının olduğu mevsimi inşallah kısa zamanda yakalarız. Geçen yıllarda da yaşadığımız gibi yalancı bahar güzel gibi ama fındık bundan olumsuz etkileniyor, tomurcuk açarak yapraklanmaya gidiyor. Oluşabilecek zirai don da üreticiyi ciddi şekilde olumsuz yönde etkiliyor. Böylece verim düşüyor, doğan fındıklar da sağlıklı olmayacaktır, bu da rekolteyi olumsuz yönde etkileyecektir” ifadelerine yer verdi.