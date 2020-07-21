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Fındık yola indi

FINDIK ÜRETİCİSİ KÜRŞAT EKİZ, HER YIL YAKLAŞIK BİR TON FINDIĞINI KENDİSİNİN YOL KENARINDA SATTIĞINI SÖYLEDİ.

Ekonomi 21.07.2020, 16:18 21.07.2020, 16:43
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Fındık yola indi

Giresun’da 2020 yılı ürünü yaş fındık, Karadeniz Sahil Yolu üzerinde kurulan tezgahlarda satılmaya başlandı.

Giresun Ziraat Odası tarafından hava şartları nedeniyle Ağustos ayının ilk haftası başlayan fındık hasadının gecikebileceği belirtilmesine rağmen bazı üreticiler fındığı satışa sunmaya başladı. Serbest piyasada kuru fındık 20 TL’den satılırken, 2020 yılı yaş fındık ise 40 TL’den satışa sunuldu.

Geçen yıla oranla rekoltenin daha iyi olduğunu belirten Tevfik Serdaroğlu, her yıl olduğu gibi hem tanıtım hem de ticaret amaçlı yol kenarında tezgah açtığını söyledi. Her yörenin kendi ürününü yol kenarlarında sattığını hatırlatan Serdaroğlu, "Zaman zaman yolculuğa çıktığımızda her yörenin ürünleri yol kenarlarında satılıyor. Bizde kendi fındığımızı pazarlamak istedik. Turizm amaçlı yol kenarlarında sattığımız fındığın kilosu 20 TL’dir. Yaklaşık 3 kilo kavsullu fındıktan bir kilo kabuklu fındık elde ediliyor. Dolayısıyla şuan sattığımız turfanda kabuklu fındık fiyatı 40 TL’ye geliyor. Fındığın maliyeti yüksek. Üreticiler kollanmalıdır ve serbest piyasada 3,5 kişinin eline bırakılmamalıdır” dedi.

Daha az maliyet için yol kenarında satıyor

Her yıl ürettiği yaklaşık bir ton fındığını kendi imkanlarıyla yol kenarındaki tezgahta satışa sunan Kürşat Ekiz ise, “Fındık toplamadan tüccara gidene kadar maliyetli bir iş. En azından harmanda kurutmaydı, patozdu gibi maliyetleri daha aza indirebilmek için bahçemden toplayıp yol kenarında satıyorum. Yaklaşık bir ton civarında fındığım oluyor. Böylesi daha az maliyetli. Biz zahmetini çekiyoruz tüccar parasını kazanıyor. Böyle olmaktansa kendi fındığımı kendim pazarlıyorum. 2020 yılı ürününü de azar azar yol kenarında satmaya başladım” ifadelerini kullandı.

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