Fındık üreticisinin gözü kulağı Erdoğan'ın hafta sonu yapacağı 'fındık taban fiyatı' açıklamasında!

Cumhurbaşkanı Erdoğan fındık fiyatı açıklaması

Fındık hasadı ağustos ayında başlıyor. Üreticiler ise 2022 yılı için fındığın kilosunun kaçtan satılacağını araştırmaya başladı. Milyonların merakla beklediği konuda Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu hafta sonu Ordu'da fındık fiyatlarını açıklayacağız. Orada da herkesin beklentisi 'Acaba fındık fiyatı ne olacak.' Açıklayacağız tabi. Fındığın olduğu yerlerde mevsimi geldi. Dalaverecilere bırakmadan bu açıklamayı yapacağız. Bay Kemal ve hanımefendinin ağzına bakıp açıklama yapmam. Bütün fındık üreticisini asla enflasyona ezdirmeyiz” dedi.

Fındık üreticileri artan maliyetlere karşı 85 TL taban fiyat bekliyor

Çiftçiler Sendikası, son dönemde artan maliyetler karşısında fındık üreticilerinin yeni sezonda 85 TL taban fiyatı beklentisi içerisinde olduklarını söyledi.

Fındık fiyatlarının belirlenmesi konusunda beş dönemdir rekolte oyunları yapıldığına ve farklı açıklamalarda bulunulduğuna dikkat çekilen açıklamada, “Tarım ve Orman Bakanlığı 2017-18 sezonu sonrası almış olduğu kararla fındık rekolte açıklamalarını tek elden yapılacağı ve bunun da bakanlığın uhdesinde olacağı açıklamasının üzerinden beş fındık sezonunu geçti. Hiçbir zaman da buna uygun davranılmadı. Beş dönemdir herkes kendi rekoltesini açıklıyor. Anlaşılan o ki fındık hasat edilip çuvala girinceye kadar, fındık fiyatını baskılamak için rekolte oyunları devam edecektir” ifadelerine yer verildi.

‘FINDIK ALIMLARI FİSKOBİRLİK ÜZERİNDEN YAPILMALI’

Çiftçi-Sen tarafından yapılan açıklamada ise, “Fındık üreticisinin insanca yaşaması için gerekli olan yaşamsal ve tarımsal girdilerin fiyatları sürekli ve 3-4 kat artarken fındık fiyatlarındaki bir kat bile olmayan artışlar borç sarmalının büyümesine sebep olmaktadır” denildi.

FINDIK TABAN FİYATI DOLARA ENDEKSLİ!

Fındık yurt dışına ihraç edildiğinden bugüne kadar dolayı dolar kuruna göre alım yapılıyordu. Bu zaman kadar 2.50 ile 3.10 dolar arası alım yapan TMO'nun bu sene de yine aynı fiyat aralığında alım yapması bekleniyor. Dolar kurunu liraya çevrilince 50 küsur civarı bir para çıkıyor.

Fakat üreticiler bu sene maliyetlerin çok arttığını belirterek 2022 yılında fındık taban fiyatının 50 lira seviyesinde olmasını kendilerini kurtarmayacağını söyledi.

Asgari ücrete yapılan zamlar artan maliyetler, fındık yevmiye ücretinin yükselmesi gibi faktörler fındık üreticilerinin belini büküyor. Karadeniz Bölgesi'ndeki fındık üreticileri 2022 fındık fiyatı ile alakalı sosyal medya ve internette kulis yaparak öğrenmeye çalışıyor.

SONUÇ OLARAK 2022 FINDIK FİYATI 50 LİRA İLE 85 LİRA ARASINDA OLMASI BEKLENİYOR

Bazı sendikalar 2022 fındık taban fiyatlarının en az 50 ile 80 lira arasında olması beklenirken ziraat oda başkanları ise en az 60 ve 55 lira seviyesinde bir rakam bekliyor.

Geçen sene de olduğu gibi bu senede 2022 yılı fındık fiyatını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması bekleniyor.