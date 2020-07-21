Fındık üreticisi bir an önce taban fiyatların açıklanmasını istiyor



Üstüne üstlük son 20 yıldır fındık taban fiyatı belirlemede büyük oyun sahneleniyor. Bir kesim arkasına Tarım Bakanlığı'nın fındık üretiminden bi haber masasından kalkmayan bürokratlarına etki ederek rekolteyi sürekli yüksek gösterip, taban fiyatı düşük tutma politikasına maalesef Ak Parti iktidarı da kandı.



Bu yıl da aynı oyun sahnelendi. Manisalı Tarım Bakanı rekolteyi yüksek açıkladı. fındık üreticileri ve fındık bölgelerindeki halk buna isyan ediyor. Rekolte yüksek gösterilerek bir şekilde devletin hazinesinden direkt ya da dolaylı sebeplenenlere gün doğuyor. Eskiden Fiskobirlik vardı. Alavera dalavera Fiskobirlik etkinliğini yitirdi. Fındık olayına son birkaç senedir TMO müdahil oldu. Lisanslı depoculuk denildi. Sistem oturtulamadı. Orada neler döndüğünü üç aşağı beş yukarı herkes biliyor.

Bu yıl fındık rekoltesi konusunda bölgedeki uzmanlar Tarım bakanının açıkladığı rakamın en az 80-100 bin ton altında olduğunu yazıyor. Kamuoyunu bilgilendiriyor. Bakanlığın yanında ise tekelci tüccarlar ve fındık tekelcileri...

Her yıl Ordu, Giresun ve diğer illerde aynı senaryo sahneye konuluyor.

Bu yıl buna kahramanca karşı çıkan bir vekil, Cumhur ittifakının vekili , Partisi tarafından ihraç talebiyle disipline verilmiş. Ah şu fındık üreticileri futbol takımı gibi siyasi parti taraftarı olmaktan ne zaman vaz geçecek?

Türkiye'de serbest piyasada fındık daha bir ay öncesine kadar 25-27 liradan alıcı buluyordu. Birden bire gizli bir el (italyan tekel eli) piyasaya ayar çekti. Yeni mahsul fındığın taban fiyatını aşağıya çekmek ve üreticiyi iyi sömürmek için fındık fiyatını hızla 18 liraya indiriverdi. Sonra yüksek rekolte açıklandı.

Geçen hafta fındık bahcelerini gezdim. Buna kendi bahçem de dahil. Öyle denildiği gibi yüksek birbir fındık rekoktesi yok. halk arasında Giresun yağlısı denilen cins ocaklarda normal, sivri ve Karafındık denilen cinslerde ise neredeyse fındık dalda tekleme. Yok gibi. Palaz fındıklar ve diğer cinslerde ise geçen yıla göre zayif. Benim bahçemde belki geçen yıla göre daha boş eksik görünüyor.

Peki çözüm, yüksek rekolte açıklayıp düşük taban fiyat mi?

ÇözümTürkiye Tarım politikasını ve üreticileri destekleme konularini yeniden ele almalı .

Siyasetten uzak bir formül geliştirmeli .



Türkiye Büyük şehirlerde oluşan modern kölelik zincirini kırarak ve İŞKUR'u yeniden şekillendirerek tarım işçiliğini teşvik etmeli. Köylere geri dönüşü teşvik etmeli. Köylere yerleşmek isteyen vatandaşlara konut yapma konusunda teşvik etmeli. Köyde yaşayan insanların temel alt yapı hizmetlerini vermeli. Adı mahalle olan, şehir merkezlerine uzak yerleşim birimlerinde büyükşehir yasaları uygulamaktan vazgeçilmeli. Köylerde ucuz ve kullanışlı sosyal konut yapımını teşvik etmeli. TOKİ gerekiyorsa şehir merkezleri dışındaki mahalleler için yeni bir konut biçimini "Köy evleri" projesini uygulamaya koymalı. köyünde ev yapanlara ruhsat iskan çilesi cektirmemeli..

Kırsal kesimde yaşayan, yolu suyu olmayan, yerlerde atık su ve kirli su kanal olmayan mahallelerde ruhsat ve iskan için koyluler kanal harç yada haraç ödemeye mahkum etmemeli..

Türkiye'nin geleceği; büyükşehirlerde yığılmış işsizler ordusu değil, köylerde yapılacak tarım seferberliğidir



Köyde yaşamak isteyenlerin devletten beklentisi ürünü para etsin, yaşanabilir bir ev, ve çocukları iyi eğitim başka bir şey değil. Bu yıl fındık üreticileri faizci tüccarların insafına bırakılmamalı



Fındık hasadına 10 gün kaldı. İşçi ücretleri, patoz fiyatı, at kirası, cuvalcı aşçı fiyatları astronomik olarak açıklandı. Fakat hala fındık taban fiyatı açıklanmadı. Üreticinin şaşkınlığı had safhada .

Fındık taban fiyatı neden erkenden açıklanmaz

Bir bilen varsa lütfen ...

DÜNYADA FINDIK ÜRETİMİ

Dünya Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre dünyada en fazla kabuklu fındık üreticisi ülkemiz olup, 2017 rekoltesi 675 bin ton iken bu oran 1990'da ise 375 bin ton idi.

İtalya 2017'de 131.281 ton iken 1990'da 109.344 ton

Azerbaycan'da 2017'de 43 bin iken 1992'de 13 bin ton

ABD 2017'de 29.030 ton iken 1990'da 19.700 ton

Gürcistan'da 2017'de 21.400 ton iken 1992'de 12 bin ton

İspanya 2017'de 10.487 ton iken 1990'da ise 21.270 ton (yarı yarıya üretim azalmış)

Şili, İran, Çin, Fransa, Polonya, Yunanistan, Belarus, Hırvatistan, Tacikistan, Özbekistan, Rusya Federasyonu, Kırgızistan, Portekiz, Beyaz Rusya, Moldova, Ukrayna, Tunus, Slovenya, Slovakya, Suriye, Kıbrıs, Arjantin, Avusturya, Estonya, Yeni Zelanda, Romanya, Kamerun ve diğer tüm ülkelerin toplam üretimi ise 2017'de 95.980 ton iken 1990'da 35.447 ton (3 kat artmış)

Kısaca dünyada toplam üretim 1990'da 560.761 ton iken 2017'de 1.006.178 ton yani dünyada son 20 yılda üretim iki katına yükselmiş. Dünya fındık dikim alanlarının ortalama yüzde 75’i Türkiye’dedir. Son 20 yılda dünya fındığının yüzde 67'sini ise yine Türkiye üretiyor.

Son 5 yıllık ortalama veriler dikkate alındığında; ülkemiz fındık üretimi ortalama 541 bin ton (%62), diğer ülkelerin üretimi ise 334 bin tondur (%38).

TÜİK'e göre 2018 yılında Türkiye'de toplam fındık dikim alanlarının %31’i ile en fazla üretim Ordu'dadır. Fındık ve fiyatı için söz söyleme hakkı dünyada Türkiye olmalıdır.