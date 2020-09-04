Fındık ihracatında Almanya’nın tahtını İtalya kaptı
TÜRKİYE, SON YILLARDA EN FAZLA FINDIK İHRACATINI ALMANYA’YA YAPARKEN BU SEZON EN FAZLA İHRACATI İTALYA’YA YAPTI. ALMANYA İSE FINDIK İHRACATINDA İKİNCİ SIRAYA GERİLEDİ.
Türkiye, son yıllarda en fazla fındık ihracatını Almanya’ya yaparken bu sezon en fazla ihracatı İtalya’ya yaptı. Almanya ise fındık ihracatında ikinci sıraya geriledi.
Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) verilerine göre, dünya fındık üretim ve pazarının büyük kısmını elinde bulunduran Türkiye, 1 Eylül 2019-31 Ağustos 2020 ihracat döneminde 123 ülkeye fındık ihracatı yaparken en fazla fındığı İtalya’ya sattı. Türkiye, İtalya’ya 87 bin 992 ton fındık ihraç ederek karşılığında 608 milyon 972 bin 498 dolar gelir elde etti.
Son yıllarda fındığın en fazla ihraç edildiği Almanya’ya ise 81 bin 599 ton fındık ihracatı gerçekleştirilirken, karşılığında 512 milyon 869 bin 196 dolar kazanç sağlandı.
Fındık ihracatında İtalya ve Almanya’dan sonra sırasıyla Fransa, Polonya, Hollanda, İsviçre, Avusturya, Kanada, Çin ve İspanya ilk 10 sırada yer aldılar.
Türkiye, geçen sezon en az fındığı Afganistan’a sattı. Bu ülkeye gönderilen fındık miktarı sadece 5 kilogram olurken 53 dolar gelir elde edildi.
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