Fındık hasadına günler kaldı ama fiyatlar halen daha belli değil

Fındık üreticileri ağustos ayının ilk haftası hasada başlayacak ancak üreticiler emeklerinin karşılığını almayacaklarının endişesini yaşıyor. Fındık üreticileri fındık üretimi için yaptıkları harcamanın bu yıl yüzde 300-400 arttığını belirterek, “Giderlerimizin ne kadar olduğu belli oldu ancak fındık fiyatı açıklanmadığı için endişeliyiz” dedi.

Fındık üreticilerinin en önemli girdi maliyetinden biri olan fındık işçiliği, Sakarya bölgesi için 216 TL olarak açıklansa da uygulamada fındık toplama işçilik ücretinin daha yüksek olması bekleniyor. Fındık üreticileri, buna dayıbaşı, aşçı, fındık taşıyıcısı gibi ücreti farklı olanlar da eklendiğinde fındık maliyetinin iyi hesaplanarak fiyat belirlenmesi yapılması talebini dillendirmeye başladı.

Destici: Fındık fiyatları bu yıl 50 liranın altında olmamalı

Samsun'un Ayvacık ilçesinde sekizincisi düzenlenen bahar şenliğine katılan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Fındık fiyatları bu yıl 50 liranın altında olmamalıdır" dedi.

"Fındık fiyatları bu yıl 50 liranın altında olmamalıdır. Tarımla uğraşan birisi olarak tarım girdi maliyetlerinin ne kadar yükseldiğini biliyor ve yaşıyorum. Özellikle mazot ve gübre fiyatındaki artışların getirdiği artı bir maliyet var. Çayda açıklanan taban fiyat çay üreticilerimizi memnun etti. Arpa ve buğdayda açıklanan taban fiyatlar da yine tarım üreticilerimizi memnun etti. Tabii ki desteklerin artırılması gerekir. Hem pandemi süreci hem Rusya-Ukrayna savaşı bize şunu gösterdi ki önce kendimize yetecek kadar üreteceğiz, daha sonra da ihraç etmek için üreteceğiz. Bu şekilde hem çiftçimiz kalkınacak hem Türkiye kalkınacak."

evrensel'de yer alan habere göre fındık maliyeti, fiyatı ve politikası konusunda üreticiler kaygılarını şu şekilde dile getiriyor:

"DEVLET FINDIĞA SAHİP ÇIKMALI"

Üretici Nihat Ulaş, “Maliyetler tam belli olmasa da fındık fiyatı 60 TL’nin altında olmamalıdır. Fındığımızı mevsimlik tarım işçileri topluyor. İşçilerle daha görüşmedim. Fındık fiyatı belli olmadan ne yapacağımızı bilemiyoruz. Şu an fındık toplama ücreti 300TL deniyor. Bu toplatan için çok, toplayan için az. Fındık değerinde satılsa 300 TL çok değil. İki dere arasındayız. Fındığa devlet sahip çıkmalı. 40-50 TL fiyat açıklanması bizi çok mağdur eder. Her şeyin belirsiz olduğu günümüzde bu fiyatları kimler, niçin dillendiriyor? Üretici olarak örgütlü olmaktan başka seçeneğimiz yok” dedi.

"FINDIK FİYATI UYGUN OLURSA İŞÇİLİK SORUN DEĞİL"

Üretici İsa Kol ise fındık fiyatı konusunda, “Her şey ateş pahası. Maliyet yüzde 300-400 arttı. Fındık en az 70 TL olmalı” diyerek sorunlarını dile getirdi. “Fındığımı kendim topluyorum. Köye dışarıdan çok işçi geliyor” diyen Kol, “Benim işçiliğim de maliyete dahil olmalı. İşçilik maliyeti de ne olacağı belli değil. Geçen yıl, yemekli işçi yatılı işçi 140 TL, gidiş geliş yapan yerli işçi 180TL idi. Enflasyon nedeniyle şimdi ne olacak bilemiyorum. Fındık fiyatı yeterli olursa üç aşağı beş yukarı anlaşırız. Her şeye rağmen devletin fındığa sahip çıkması gerekiyor. Köylü desteklenmeli” ifadelerini kullandı.

YABANCI FİRMALAR KOVULMALI

Üretici Hasan Durmuşoğlu da fındık maliyetinin dört kat artığını ve 60 TL’nin altında bir fiyatın olmaması gerektiğini vurgulayarak, “Maliyet geçen yıla göre dört kat arttı. Fındık toplama ücretleri de geçen yıla göre artacak. 250 TL’den aşağı olacağını sanmıyorum. Mevsimlik işçiye toplatıyorum. Başka seçeneğimiz de yok. Fındık dikim alanları sınırlanmalı. Ayrıca dönüme değil, ürüne destek olunmalı. Özellikle yabancı firmalar kovulmalı. Devlet 3 ay fındık alıp aradan çekilmemeli, fındık alımında dönüm sınırlaması olmamalı” dedi.

Fındık üreticileri artan maliyetlere karşı 85 TL taban fiyat bekliyor

Çiftçiler Sendikası, son dönemde artan maliyetler karşısında fındık üreticilerinin yeni sezonda 85 TL taban fiyatı beklentisi içerisinde olduklarını söyledi.

Fındık fiyatlarının belirlenmesi konusunda beş dönemdir rekolte oyunları yapıldığına ve farklı açıklamalarda bulunulduğuna dikkat çekilen açıklamada, “Tarım ve Orman Bakanlığı 2017-18 sezonu sonrası almış olduğu kararla fındık rekolte açıklamalarını tek elden yapılacağı ve bunun da bakanlığın uhdesinde olacağı açıklamasının üzerinden beş fındık sezonunu geçti. Hiçbir zaman da buna uygun davranılmadı. Beş dönemdir herkes kendi rekoltesini açıklıyor. Anlaşılan o ki fındık hasat edilip çuvala girinceye kadar, fındık fiyatını baskılamak için rekolte oyunları devam edecektir” ifadelerine yer verildi.

‘FINDIK ALIMLARI FİSKOBİRLİK ÜZERİNDEN YAPILMALI’

Çiftçi-Sen tarafından yapılan açıklamada ise, “Fındık üreticisinin insanca yaşaması için gerekli olan yaşamsal ve tarımsal girdilerin fiyatları sürekli ve 3-4 kat artarken fındık fiyatlarındaki bir kat bile olmayan artışlar borç sarmalının büyümesine sebep olmaktadır” denildi.

FINDIK TABAN FİYATI DOLARA ENDEKSLİ!

Fındık yurt dışına ihraç edildiğinden bugüne kadar dolayı dolar kuruna göre alım yapılıyordu. Bu zaman kadar 2.50 ile 3.10 dolar arası alım yapan TMO'nun bu sene de yine aynı fiyat aralığında alım yapması bekleniyor. Dolar kurunu liraya çevrilince 50 küsur civarı bir para çıkıyor.

Fakat üreticiler bu sene maliyetlerin çok arttığını belirterek 2022 yılında fındık taban fiyatının 50 lira seviyesinde olmasını kendilerini kurtarmayacağını söyledi.

Asgari ücrete yapılan zamlar artan maliyetler, fındık yevmiye ücretinin yükselmesi gibi faktörler fındık üreticilerinin belini büküyor. Karadeniz Bölgesi'ndeki fındık üreticileri 2022 fındık fiyatı ile alakalı sosyal medya ve internette kulis yaparak öğrenmeye çalışıyor.

SONUÇ OLARAK 2022 FINDIK FİYATI 50 LİRA İLE 85 LİRA ARASINDA OLMASI BEKLENİYOR

Bazı sendikalar 2022 fındık taban fiyatlarının en az 50 ile 80 lira arasında olması beklenirken ziraat oda başkanları ise en az 60 ve 55 lira seviyesinde bir rakam bekliyor.

Geçen sene de olduğu gibi bu senede 2022 yılı fındık fiyatını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması bekleniyor.

Peki 2022 fındık fiyatı sizce ne kadar olmalı?