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Fındık fiyatları neden her şehirde farklı?

Geçen ayı yoğun bir şekilde geçiren Karadeniz'de fındıklar toplandı. Üreticiler topladıkları ürünlerin satışını gerçekleştirmek için araştırmalara başladı. Binlerce kişinin hayatını idame ettirdiği ve evine ekmek götürdüğü sektörde fiyatlar da merak konusu oldu. Peki, fındık kaç lira?

Ekonomi 07.09.2020, 17:02
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Fındık fiyatları neden her şehirde farklı?

Karadeniz'in en çok rağbet gören ürünlerinden biri olan fındık haftanın ortasında da ilgi odağı. Fiyatlarıyla hem üreticiyi hem alıcıyı hem de tüketiciyi yakından ilgilendiren ürünün kaç lira olduğu merakla araştırılıyor. Binlerce kişi fındık kaç lira? sorusunu sorarak yanıt arıyor. 7 Eylül Pazartesi günü fındık fiyatları kaç lira? Fındık fiyatları yükseliyor mu düşüyor mu? Serbest piyasada fındık fiyatları ne kadar? 

7 Eylül Pazartesi fındık fiyatları

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrası ekonomi gündemine dair önemli açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram öncesi ekonomiye ilişkin alınan yeni kararları sıraladı. Cumhurbaşkanı, "Fındık fiyatları sezon içinde 18 20 lira arasında seyir etmişti. Fındık ihraç fiyatının kg'da 5.8 dolardan 6,72 dolara yükselmesiyle ülkemiz ilave 300 milyon dolar gelir elde etti." diyerek 2020 fındık fiyatlarını duyurdu. Erdoğan"Fındık alım fiyatını yüzde 50 sağlam iç esasına göre Giresun kalite kabuklu için 22,5, levant kalite kabuklu için 22 lira olarak belirledik" dedi. Yüzde 50 sağlam iç esasına göre, Giresun kalite kabuklu fındık için toprak mahsulleri ofisimizin kilogram alış fiyatı 22,5 liradır. Levant kalite kabuklu fındık için ise kg'da 22 liradır. Ayrıca yüksek randımanlı fındık tesliminde ortalama kg başına 1 lira, alan bazlı mazot ve gübre desteği olarak da yine kg başına 2 lira destekleme ödemesi yapıyoruz. Böylece fındık üreticisinin kg'daki kazancını 25 ila 25,5 lira düzeyine yükseltmiş oluyoruz. Yeni fındık hasat döneminin fındık üreticilerine hayırlı olmasını diliyorum. Her alanda üreticimizin yanında yer almaya devam edeceğiz." dedi.

7 Eylül Pazartesi fındık fiyatları (tahmini)

TMO Fındık Fiyatı: 16.50-17.00 TL
Akçakoca Fındık Fiyatları: 21.00-24,52 TL
Çarşamba Fındık Fiyatları: 21.00-23,75 TL
Düzce Fındık Fiyatları: 21.00-24.52 TL
Fatsa Fındık Fiyatları: 20.70-23.75 TL
Giresun Fındık Fiyatları: 21.37-26.50 TL
Kocaeli Fındık Fiyatları: 20.75-20.75 TL
Ordu Fındık Fiyatları: 21.00-24.00 TL
Sakarya Fındık Fiyatları: 20.75-23.50 TL
Samsun Fındık Fiyatları: 21.00-25.50 TL
Trabzon Fındık Fiyatları: 21.00-24.00 TL
Terme Fındık Fiyatları: 21.00-23.25 TL
Ünye Fındık Fiyatları: 21.00-24.00 TL
Zonguldak Fındık Fiyatları: 20.75-23.50 TL

Trabzon'dan Düzce'ye fındık üretimi yapılan 18 ilde, ilçelerle birlikte 25 ticaret borsasında fındık fiyatları günlük olarak neden açıklanmıyor? Fındık üretimi yapan çiftçiler bu sorunun cevabını arıyor.  

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