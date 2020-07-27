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Fındık fiyatları ne kadar oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan 2020 fındık fiyatlarını açıkladı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrası ekonomi gündemine dair önemli açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram öncesi ekonomiyle ilişkin alınan yeni kararları sıraladı. Cumhurbaşkanı, "Fındık fiyatları sezon içinde 18 20 lira arasında seyir etmişti. Fındık ihraç fiyatının kg'da 5.8 dolardan 6,72 dolara yükselmesiyle ülkemiz ilave 300 milyon dolar gelir elde etti." diyerek 2020 fındık fiyatlarını duyurdu. Erdoğan"Fındık alım fiyatını yüzde 50 sağlam iç esasına göre Giresun kalite kabuklu için 22,5, levant kalite kabuklu için 22 lira olarak belirledik" dedi. İşte, detaylar.

Ekonomi 27.07.2020, 21:07
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Fındık fiyatları ne kadar oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan 2020 fındık fiyatlarını açıkladı

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN FINDIK FİYATLARINI AÇIKLADI

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapan Erdoğan fındık fiyatları ile ilgili şunları söyledi;

Fındık fiyatları sezon içinde 18 20 lira arasında seyir etmişti. Fındık ihraç fiyatının kg'da 5.8 dolardan 6,72 dolara yükselmesiyle ülkemiz ilave 300 milyon dolar gelir elde etti. Tabi bu rakamları bilmeyenler bilseler de anlamını kavramayanlar tamamen yanlış bilgilerle milletimizin kafasını karıştırmak için uğraşıyor. Bu tür hezeyanları kenara bırakıyorum. Bizim yetki ve güç kaynağımız da milletimizdir.

Yüzde 50 sağlam iç esasına göre, Giresun kalite kabuklu fındık için toprak mahsulleri ofisimizin kilogram alış fiyatı 22,5 liradır. Levant kalite kabuklu fındık için ise kg'da 22 liradır. Ayrıca yüksek randımanlı fındık tesliminde ortalama kg başına 1 lira, alan bazlı mazot ve gübre desteği olarak da yine kg başına 2 lira destekleme ödemesi yapıyoruz. Böylece fındık üreticisinin kg'daki kazancını 25 ila 25,5 lira düzeyine yükseltmiş oluyoruz. Yeni fındık hasat döneminin fındık üreticilerine hayırlı olmasını diliyorum. Her alanda üreticimizin yanında yer almaya devam edeceğiz.

Trabzon ve Giresun'da fındık toplama tarihleri belirlendi 

Ticaret Bakanlığı Doğu Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Halil Şaşmaz başkanlığında, ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımıyla komisyon toplantısı düzenlendi.

Toplantıda, Trabzon il merkezi ve ilçelerinde fındık hasadının, sahil kesiminde (0-250 metre) 8 Ağustos, orta kesimde (251-500) 12 Ağustos ve yüksek kesimlerde (500 metre üzeri) 20 Ağustos'ta yapılması kararlaştırıldı.

Öte yandan, her bölge için belirlenen hasat tarihinden 7 gün sonra ise fındık ihracatına izin verilmesine karar verildi.

Giresun Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 2020 ürünü fındık hasadı ve ihracatının başlayacağı tarihlerle ilgili bilgilendirme yapıldı.

Açıklamada, ürün hasadına sahil kesimde 8 Ağustos, orta kesimde 13 Ağustos, yüksek kesimde ise 20 Ağustos'ta başlanacağı belirtildi.

Fındık ihracatının ise her bir yükselti bölgesinde hasattan 7 gün sonra başlamasının kararlaştırıldığı kaydedilen açıklamada, fındığın, komisyonca belirlenen tarihlerden önce değil, hasat olgunluğuna ulaştıktan sonra toplanması gerektiği vurgulandı.

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