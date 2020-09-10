Fındık fiyatları ne kadar? 10 Eylül Perşembe il il güncel fındık fiyatları - Fındık Fiyatları haber

Fındık Fiyatları: Türkiye'nin en önemli ihracat ürünlerinden biri olan fındıkta sezonun kapanmasıyla birlikte elinde fındık kalan üreticiler fiyat araştırmalarına devam ediyor. Fındık fiyatları 2020 yılında da en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Fındık fiyatlarının en yüksek işlem gördüğü Giresun'da fındık 24,50 TL'den alıcı buluyor.

FINDIK FİYARLARINDA SON DURUM! 10 EYLÜL 2020 PERŞEMBE İL İL FINDIK FİYATLARI

10 Eylül Perşembe günü fındık fiyatları ne kadar? Fındık fiyatları yükseliyor mu düşüyor mu? Serbest piyasada fındık fiyatları ne kadar? Fındık fiyatlarında son durum ne? İşte il il güncel fındık fiyatları. Ordu, Samsun, Çarşamba, Zonguldak, Kocaeli, Ünye, Giresun, Düzce, Sakarya, Fatsa, Akçakoca, Terme ve Trabzon gibi fındığın bol olduğu yerlerde güncel fındık fiyatları.

TMO FINDIK FİYATLARI: 21,00 TL - 22,50 TL

AKÇAKOCA FINDIK FİYATLARI: 19,25 TL - 22,00 TL

ÇARŞAMBA FINDIK FİYATLARI: 21,00 TL - 22,50 TL

DÜZCE FINDIK FİYATLARI: 19,25 TL - 22,00 TL

FATSA FINDIK FİYATLARI: 20,00 TL - 23,76 TL

GİRESUN FINDIK FİYATLARI: 21,00 TL - 24,50 TL

KOCAELİ FINDIK FİYATLARI: 20,75 TL - 22,50 TL

ORDU FINDIK FİYATLARI: 20,50 TL - 22,50 TL

SAKARYA FINDIK FİYATLARI: 20,75 TL - 22,50 TL

SAMSUN FINDIK FİYATLARI: 21,30 TL - 22,00 TL

TRABZON FINDIK FİYATLARI: 20,50 TL - 21,50 TL

TERME FINDIK FİYATLARI: 20,50 TL - 22,50 TL

ÜNYE FINDIK FİYATLARI: 20,50 TL - 22,50 TL

ZONGULDAK FINDIK FİYATLARI: 20,75 TL - 22,50 TL

Fiyatlar brüt olup, fındık ticareti yapanlar satın aldıkları fındıkların brüt fiyatından Stopaj %2 ve Borsa Tescil %01 ? 02 olmak üzere toplam %2,01 ? 2,02 oranında (Bağ-Kur kesintisi hariç) kesinti yapılmaktadır.