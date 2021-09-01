Fındık fiyatında büyük karmaşa!

1 Eylül 2021 Çarşamba günlük fındık fiyatları vatandaşlar tarafından yakın takipte. Serbest piyasa ekonomisi adı altında belirlenen fındık fiyatları, arz talep dengesine göre şekil alır. Yeni fiyatlar üzerinden üretici, piyasada faaliyet gösteren fındık tüccarlarına ya da TMO’ya fındıklarını satar. Bunun içinde günlük fındık fiyatları büyük önem arz edİyor.

Aşağıdaki kısımda yer alan tabloda Akçakoca, Çarşamba, Düzce, Fatsa, Giresun, Kocaeli, Ordu, Sakarya, Samsun, Trabzon, Terme, Ünye, Zonguldak, TMO günlük fındık fiyatları brüt olup, fındık ticareti yapanlar satın aldıkları fındıkların brüt fiyatından Stopaj %2 ve Borsa Tescil %01 – 02 olmak üzere toplam %2,01 – 2,02 oranında kesinti yapılıyor.

Bu fiyatlarla beraber fındık tüccarlarının uyguladıkları fiyatlar zaman zaman farklılık gösterebilir. Burada yer alan fındık fiyatları hem karşılaştırma, hem de fiyat trendini göstermesi amacıyla vatandaşa da büyük bir katkı sağlar.

1 EYLÜL FINDIK FİYATLARI

Akçakoca – En düşük: 22.50 TL / En yüksek: 26.00 TL

Çarşamba – En düşük: 22.75 TL / En yüksek: 24.00 TL

Düzce – En düşük: 22.50 TL / En yüksek: 26.50 TL

Fatsa – En düşük: 23.00 TL / En yüksek: 24.50 TL

Giresun – En düşük: 23.00 TL / En yüksek: 24.70 TL

Kocaeli – En düşük: 22.50 TL / En yüksek: 24.50 TL

Ordu – En düşük: 23.00 TL / En yüksek: 24.50 TL

Sakarya – En düşük: 22.50 TL / En yüksek: 24.25 TL

Samsun – En düşük: 23.00 TL / En yüksek: 24.50 TL

Trabzon – En düşük: 23.50 TL / En yüksek: 25.00 TL

Terme – En düşük: 22.75 TL / En yüksek: 24.50 TL

Ünye – En düşük: 23.00 TL / En yüksek: 24.50 TL

Zonguldak – En düşük: 22.50 TL / En yüksek: 24.00 TL

TMO – En düşük: 25.50 TL / En yüksek: 27.00 TL

Fındık fiyatlarının her gün değişmesini eleştiren üreticiler de mevcut. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bir üretici "Fındık firsatcı tüccarın insafına mi kaldı? 31 Ağustos da fındık 24.50 TL idi Bugün TMO fındık alımına başlayacaktı. Bugün(1 Eylül) tüccarlar fındık fiyatını piyasada 23.50 ye çekti! Hani devlet tarım üreticilerini koruyacak, vurgunculara aman vermeyecekti?" yorumunda bulundu.