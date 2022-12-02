Fındık fiyatı yılın son ayına serbest piyasada rekor fiyatla girdi

Yıl sonu yaklaşırken, serbest piyasada sezon başından bugüne fındık fiyatı rekor seviyeye ulaşarak 51 liranın üzerine yükseldi.

Giresun’da geçen haftalarda 47 lira civarından olan fındık fiyatı Aralık ayı itibarıyla 51.5 lirayı gördü. Giresunlu fındık tüccarı Emrah Pekdemir, fındık fiyatlarının son bir hafta içerisinde artış göstererek rekor kırmaya devam ettiğini söyledi. Haftaya 50 TL’den başlayan fındık fiyatının 2022 yılının son ayına girilmesiyle beraber 51.5 lirayı gördüğünü kaydederek “Geçtiğimiz hafta bilindiği gibi fındığın kilogramı 50 lira olmuş serbest piyasada sezonun en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Yılın son ayına girmemizle serbest piyasada üretici 50 randımanın üzerindeki fındığını 51.5 liradan ürününü satabiliyor. Bu da yeni bir rekor. Daha fazla yükselir mi, açıkçası bir şey söylemek zor. Ancak üretici pazara fındığını azar azar getirmeye başladı ve yılın son ayına girmemizle beraber Avrupa ülkeleri de Noel Bayramı öncesi stok yapmak için fındık alımlarını yoğunlaştırdı bu da serbest piyasada fındık fiyatlarını yükselti. Önümüzdeki günlerde de bir miktar daha yükselmesini umut ediyoruz” dedi.