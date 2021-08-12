Fındık fiyatı tartışması

Ordu Ticaret Borsası Başkanı Ziver Kahraman, fındık fiyatı konusunda her kesimin memnun edilmesinin mümkün olmadığını belirtti.

Başkan Kahraman, fındık fiyatının Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından yüzde 50 randıman esasına göre Giresun kalite fındık kilo başına 27 lira, levant kalite fındık için 26,50 lira olarak açıklandığını hatırlattı. Kahraman, “Bu tür durumlarda tüm tarafların memnuniyetinin yüzde yüz sağlanması elbette mümkün değildir. Her sezon öncesi olduğu üzere bu sezon öncesinde de özelikle üreticilerimiz nezdinde 30 lira ve üzerinde bir fiyat beklentisi vardı. Bu şekilde bir kamuoyu oluşturulmaktaydı. Ancak taktir 26,50 ve 27 lira şeklinde olmuştur. Bizlere hayırlı ve bereketli olsun demek kalıyor” dedi.

“Ticaret borsaları fiyat belirlemez”

Ticaret borsalarının fiyat belirlemediğini vurgulayan Kahraman, “Ticaret borsaları fiyat tayin noktasında dahli olan kurumlar değildir. Gerek taban fiyat gerekse piyasa fiyatı üzerinden yapılan iş ve işlemler sonucu itibariyle borsalarda işlem görmekte ve takibi yapılmaktadır. Ticaret borsaları gibi diğer meslek kuruluşları ile STK’ların durumu da aynıdır. Taban fiyatın tayini ve ilanı, bu fiyattan destekleme alımı yapılması hükümetin yetkisinde denetiminde ve taktirinde bir konudur. Fındık önemli bir tarımsal geçim kalemi ve ihraç malıdır. Tüm bu hesaplar yapılırken bu realite dikkate alınmalıdır” diye konuştu.