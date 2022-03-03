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Fındık bahçelerinde rehabilitasyona yönelik iş birliği protokolü imzalandı

Çarşamba İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB) arasında fındık bahçelerinde rehabilitasyona yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

Ekonomi 03.03.2022, 16:43
Fındık bahçelerinde rehabilitasyona yönelik iş birliği protokolü imzalandı

Çarşamba İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB) arasında fındık bahçelerinde rehabilitasyona yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

Tarım ve orman müdürlükleri ile borsa arasında tarıma yönelik iş birliklerini güçlendirmek, tarım ve orman müdürlükleri ile borsa arasında ortak çalışma alanlarını artırmak, fındıkta verimliliği ve kaliteyi artırma, fındıkta doğru uygulamaların artırılması ve fındık ihracatı ile ülke ekonomisini canlandırmak amacıyla Çarşamba Ticaret Borsası Meclis Başkanlığı makamında, Çarşamba İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Çarşamba Ticaret Borsası arasında fındık bahçelerinde rehabilite projesi imzaları atıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Çarşamba Ticaret Borsası iş birliğinde hayata geçirilen "Fındık Bahçelerinde Rehabilite Projesi" imzaları Çarşamba İlçe Tarım ve Orman Müdürü İrfan Öztürk ve Çarşamba Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz’ı temsilen Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şevket Zeren tarafından atıldı. İmza töreni Çarşamba Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Hakan Uslu, Çarşamba Ticaret Borsası Meclis Başkanı Hacı Toraman, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Sezai Atsan, Meclis Kurucu Başkanı Nurettin Öztekin ve Genel Sekreter Sercan Yaşar’ın katılımı ile gerçekleştirildi.

İmzaların atılmasının ardından konuşan Çarşamba İlçe Tarım ve Orman Müdürü İrfan Öztürk, “ÇTB ile imzaladığımız protokol ile Çarşamba’nın fındık üretimi konusunda istikrarla çalışan iki kurumu bir araya gelerek, ilçemizin çiftçileri ve fındık üretimi için birbirinin bilgi birikimden faydalanacak. İnanıyorum ki bu sayede üretimde çiftçilerimizin karşı karşıya kaldığı sorunlara bilimsel çözümler üretip fındıkta verimliliği artıracağız. Bugün imzalarını attığımız projeye her türlü desteklerinden dolayı Çarşamba Ticaret Borsası’na şükranlarımı iletiyorum” dedi.

İş birliği protokolünün Çarşamba’ya büyük katkı sunacağını ifade eden Şevket Zeren, hayata geçirilecek olan bu proje ile çiftçilerin fındık bahçelerinde yani model bahçelerde doğru uygulamalar ile fındık üretimindeki verimliliğini ve kazancını artırmayı, Türkiye’nin tarımsal ihracat getirileri arasında başı çeken fındıkta verim ve kalite artışının sağlanmasını desteklemeyi ve Türkiye’nin dünyadaki fındık üretiminde lider konumunun devamlılığını sağlamayı amaçladıklarını kaydetti.

Projenin detaylarından bahseden Zeren ayrıca şunları söyledi:

“Akabinde, Çarşamba’da fındık üretimi yapılan mahallelerde uygun teknikler kullanılarak oluşturulan bahçeler ile fındık üreticilerine örnek olunarak, ilçemizde fındıkta bakım, besleme, budama, hastalık ve zararlılar ile mücadele gibi konularda gerek teknik ekipman gerekse de teorik ve pratik bilgi ile donatılmış personelin yetiştirilmesi de proje kapsamında ulaşmayı planladığımız hedeflerimizden yalnızca bir kaçıdır. Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası ile ortaklaşa kurduğumuz, Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası ve Çarşamba Ticaret Borsası Bölgesel Kalkınma Proje Ofisi aracılığı ve Çarşamba İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile iş birliği içerisinde hayata geçirdiğimiz bu kapsamlı projenin tüm üreticilerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.”

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