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Finansal Okuryazar olmanın 5 altın yolu!

Yatırım platformu Binomo, Türk yatırımcıların finansal okuryazar olmasını destekleyecek 5 altın yolu derledi...

Ekonomi 15.11.2021, 14:39
Finansal Okuryazar olmanın 5 altın yolu!

Değişen ekonomik dengeler, gelişen finans teknolojileri ve yatırım alanları yeni bir bilgi ağını beraberinde getirdi. Öncesinde daha çok ekonomi ve borsa uzmanlarının, yatırımcıların bilgi sahibi olduğu finansal okuryazarlık kavramı artık günlük yaşamın bir parçası oldu. Büyük ya da küçük, hisse senetleri ya da döviz fark etmeksizin finansal okuryazarlık her bireyin öğrenmesi gereken bir kavram haline geldi.

Yatırım platformu Binomo, Türk yatırımcıların finansal okuryazar olmasını destekleyecek 5 altın yolu derledi.

Finans terimlerini iyi öğrenin!

Her şeyden önce literatüre hakim olmak önemlidir! Likidite nedir? Marj nedir? Pip nedir? Yatırım türleri nelerdir? Pozisyonlar nasıl adlandırılır? gibi bilgilere sahip olmak başlangıç düzeyinde bir yatırımcının bilmesi gereken detaylardır. Finans terimlerine hakim olmak yatırım yaptığımız piyasayı daha iyi okumamıza olana sağlar. Bu yüzden yatırımlara başlamadan önce finans terimlerini öğrenmeli ve sürekli olarak geliştirmeliyiz. Finans terimlerini öğrenmenin en kolay yolu ise tabii ki dijital kaynaklar!

Global ve ulusal gelişmeleri kaçırmayın!

Ekonomiyi en çok etkileyen unsurların başında şüphesiz global gelişmeler yer alır. Askeri gelişmeler, yeni teknolojik adımlar, G20 Zirvesi veya BM Genel Kurulu gibi politik zirve ve toplantılar ekonomiyi etkileyen önemli faktörlerdir. Büyük merkez bankalarının açıklamaları, FED kararları, IMF açıklamaları gibi doğrudan ekonomik gelişmeleri yönlendiren toplantılar bir yatırımcı için çok büyük önem taşır. Yalnızca global gelişmeler değil, ulusal ve bölgesel gelişmeler de bir yatırımcının sürekli olarak takip etmesi gereken detayların başında geliyor. Bu sebeple yatırımcıların gündemi en sıcak haliyle takip etmesi gerekiyor!

Bilgi kirliliği havuzunda boğulmayın!

Dijital dünya doğru ve güncel bilgilerle dolu olduğu kadar sahte haberlerle de meşgul edilir. Özellikle sosyal medyada güvenilir olmayan kaynakların ayırt edilmesi anlık yatırım tepkilerini engellemek adına önemlidir. Güvenilir kaynaklardan yayılan bilgiler ile manipülatif kullanıcıların paylaştığı bilgileri doğru algılamak yatırımlarımızı güvene alır! Edinilen bir bilgiyi teyit etmek, güvenilir haber platformları ve kanaat önderleri tarafından takip etmek bilgi kirliliği havuzunda boğulmamızı engeller.

Yatırımlarınızı doğru araçlarla yönetin!

Finans dünyasında birçok yatırım türü ve birçok farklı yatırım aracı yer alır. Hisse senetleri, dövizler ve farklı birçok yatırım türünde doğru yatırım aracını bulmak önemlidir. Güvenli, hızlı ve ulaşılabilir platformlarda işlem yapmak hem yatırımlarımızın daha doğru ilerlemesine olanak sağlar hem de güvenli bir yatırım alanı oluşturur. Çok dikkat edilmese de kullanıcı arayüzü yatırım işlemlerinde büyük kolaylık sağlar!

Finans uzmanlarının yorum ve analizlerini takip edin!

Günlük yaşamımızdaki en küçük kararlarda bile çevremize danışmak bize güven verir. Alacağımız kararlarda farklı bir bakış açısı kazandırır. Fakat konu finans ve yatırım olduğunda gerçekten bir “bilene” danışmak gerekir! Twitter, Telegram ve diğer birçok mecrada yatırım dünyasıyla ilgili gerçekçi ve mantıklı yorumlar, analizler geliştiren yatırım uzmanlarını takip edin. Bu takipleri sağlarken sadece kendi yatırım alanında uzman isimleri değil farklı yatırım alanlarındaki isimlerin de değerlendirmelerini okuyun, izleyin ve dinleyin. Yatırım dışında da gündemi sıcağı sıcağına değerlendiren gazetecileri inceleyebilirsiniz. Özellikle son bir yılda birçok finansal içeriğin de geliştiği podcast dünyasını da yakından takip edebilirsiniz.

Finansal Okuryazar olmanın bu 5 altın yolunun detaylarına ve daha fazlasına ulaşabileceğiniz Binomocast podcasti başladı. Oyuncu ve influencer Michele Cedolin’in samimi finans sorularını 27 yıllık finans deneyimiyle Tuncay Turşucu yanıtladı.

Binomocast, Spotify, Apple Müzik ve tüm podcast platformlarında finansal okuryazar olmak isteyen tüm yatırımcılara önemli bilgiler sunuyor.

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