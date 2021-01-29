Finansal Kurumlar Birliği Basın Açıklaması

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun, 6361 Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununun (Kanun) 15 inci maddesinin 1 numaralı fıkrası kapsamında aldığı Karar uyarınca;

Dünyada ve ülkemizde yaşanan Covid-19 salgınının reel ekonomiye ve dolayısıyla finansal piyasalara olumsuz yansımalarının 2021 yılında da sürebileceği dikkate alınarak Kanuna tabi Şirketlerin özkaynak yapılarının güçlü tutulmasına yönelik ihtiyatlı politikanın sürdürülmesine,

Bu çerçevede, hissedarlara 2020 yılında elde edilecek olan kârlar ile 2020 yılı öncesinde elde edilmekle birlikte dağıtım konusu yapılmayarak özkaynaklar altında tutulan kâr ve yedeklerin nakit çıkışına neden olacak şekilde kâr dağıtımına konu edilmemesinin faydalı olacağına,

Olası kâr dağıtım taleplerinin, 2020 yılı dönem net karının %10'unu geçmemek üzere, ihtiyatlılık ilkesi ve başta özkaynak /aktif oranı olmak üzere Şirkete özel durumlar dikkate alınarak değerlendirilmesine karar verilmiştir.

Uluslararası uygulamalarda olduğu gibi, ihtiyatlı bir oranda kâr dağıtımına izin verilmesi sektörümüz, yatırımcılar ve piyasalarımız açısından olumlu olarak değerlendirilmektedir.