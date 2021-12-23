Finansal İstikrar Komitesi’nin 2. Toplantısı gerçekleştirildi

Finansal İstikrar Komitesi’nin 2. Toplantısı, Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati başkanlığında gerçekleşti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Finansal İstikrar Komitesi’nin 2. Toplantısı’nın Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati’nin başkanlığında gerçekleştiğini duyurdu.

Küresel ve yerel ölçekte yaşanan gelişmelerin Türkiye’nin finansal piyasalarına etkilerinin konuşulduğu toplantıya dair yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Toplantıda, son dönemde küresel ve yerel ölçekte yaşanan gelişmelerin ülkemiz finansal piyasalarına etkileri ile önümüzdeki döneme ilişkin görünüm ayrıntılı olarak değerlendirilmiştir. Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde finansal istikrarın sağlanması ve sürdürülebilir büyüme için tüm kurumların işbirliği içerisinde çalışacağı ve şeffaflığı merkeze alan, öngörülebilir ve kararlı politika adımlarının bütüncül bir yaklaşımla atılması üzerinde mutabık kalınmıştır. Ayrıca, Türk Lirasının değerinin korunması ve tasarrufların güçlendirilmesi için yeni araçların geliştirilmesi hususunda ilgili kurum ve kuruluşlar arasında eşgüdüm sağlanması vurgusu yapılmıştır.”