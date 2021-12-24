Finansal hizmetler güven endeksi 2,5 puan düştü

2021 yılı Aralık ayında finansal hizmetler güven endeksi (FHGE), bir önceki aya göre 2,5 puan düşüş kaydederek 171,9 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Aralık ayı finansal hizmetler güven endeksi verisini açıkladı. Buna göre, 2021 yılı Aralık ayında finansal hizmetler güven endeksi (FHGE), bir önceki aya göre 2,5 puan düşüş kaydederek 171,9 seviyesinde gerçekleşti. Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki hizmetlere olan talebin FHGE’yi artış yönünde etkilediği, son üç aydaki iş durumu ile gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisinin ise FHGE’yi azalış yönünde etkilediği görüldü.

İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda iş durumunda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmeler ile gelecek üç ayda hizmetlere olan talepte artış olacağı yönündeki beklentilerin bir önceki aya kıyasla zayıfladığı görüldü. Son üç ayda hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmelerin ise güçlendiği gözlendi.

İstihdama ilişkin değerlendirmelere göre, son üç aydaki istihdamda artış bildirenler ile gelecek üç aydaki istihdamda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin zayıfladığı görüldü.

2021 yılı Aralık ayında, NACE Rev.2 sektör sınıflamasına göre "Finans ve Sigorta Faaliyetleri" sektöründe güven endeksleri alt sektörler itibarıyla değerlendirildiğinde, "66-Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler" sektöründe bir önceki aya göre 26,1 puanlık artış olduğu görülürken, "65-Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç)" ve "64-Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç)" sektörlerinde sırasıyla 20,2 ve 2,0 puanlık azalış olduğu gözlendi.