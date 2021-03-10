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Finans sektöründe ‘yeşil dalga’ başladı

Wells Fargo, iklim değişikliğiyle mücadele için yüksek kredi hedefleri belirleyen son büyük banka oldu.

Ekonomi 10.03.2021, 12:55
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Finans sektöründe ‘yeşil dalga’ başladı

ABD’nin en büyük bankalarından Wells Fargo, finanse ettiği şirketler ve projeler de dahil olmak üzere, 2050 yılında sıfır sera gazı emisyonu hedefliyor. Bu, uzun süredir petrolün, doğal gazın ve kömür projelerinin önde gelen destekçilerinden biri olan Wells Fargo için oldukça büyük bir adım.

Wells Fargo CEO’su Jon Weiss, CNN’e yaptığı açıklamada, “düşük karbonlu ekonomiye geçiş gerçek. Ve bu alana eğilmek, finanse etmek ve müşterilerimizi bu konuda desteklemek istiyoruz” dedi. ABD’nin en büyük üçüncü bankası olan Wells Fargo, sıfır emisyon hedefleri belirleyen diğer büyük bankalara katılıyor. Geçtiğimiz hafta Goldman Sachs ve Citigroup da bu kervana katılmıştı.

Daha önce ise Bank of America, Morgan Stanley ve JPMorgan Chase de finansman aktivitelerini Paris İklim Anlaşması’na uygun hale getirmek için planlarını açıklayan bankalar arasında yer almıştı. Tüm bunlar birlikte değerlendirildiğinde, adımlar fosil yakıtlardan temiz enerjiye geçişi hızlandırmaya yardımcı olacak.

‘Hatalarımız oldu'

Açıklama Wells Fargo geçmişindeki bir dizi skandalla dolu sayfayı kapatmayı hedeflerken yapıldı. Bu ay 170. yılını tamamlayacak olan bankanın itibarı, bu skandallar nedeniyle zarar görmüştü. 2016 yılının Eylül ayında sahte hesap skandalı ortaya çıktığından bu yana, Wells Fargo şimdi dördüncü CEO’suyla çalışıyor ve banka halen ABD Merkez Bankası’nın (FED) uygulamaya koyduğu eşi benzeri görülmemiş yaptırımlara tabi durumda.

Weiss, “şüphesiz, hatalarımız oldu. Ve belki geçmişte payımız olandan çok daha fazla hata yapıldı” dedi. Açıklamasının devamında, “ancak aynı zamanda tüm bu süreç boyunca iş yaptığımız komüniteler konusunda oldukça hassas olan bir banka olduk. Belki de değişen şey, ön saflarda yer alıyor olmamız” ifadesini kullandı. Wells Fargo geçmişte enerji sektörünün en büyük destekçilerinden biri oldu. Bu rol nedeniyle ise banka çoğu zaman tepki topladı.

2018 ve 2020 yılları arasında Wells Fargo kömür sektörüne 6,3 milyar dolarlık kredi sağladı. Bunun ardından ise Wells Fargo, ABD’li rakipleri Citi, JPMorgan ve Bank of America’nın ardından onuncu sıraya yerleşti.

Wells Fargo neden tavrını değiştiriyor?

Pazartesi günü yapılan açıklamaya rağmen, Wells Fargo fosil yakıt sektörüne henüz veda etmiyor. Bunun yerine, Weiss’ın açıklamasına göre, Wells Fargo müşterilerinin daha sürdürülebilir bir geleceğe geçişine ve emisyonlarını düşürmesine yardımcı olmayı planlıyor. Weiss, “bu daha çok müşteri merkezli bir strateji ve müşterilerimize karşı bir açıklama değil” dedi.

Weiss, Wells Fargo’nun petrol projelerine destek vermeye devam edebileceğini de söyledi. Ancak bu desteğin, bankanın kredi portföyünü karbonsuzlaşma çabası dahilinde ölçülmesi gerektiğini ifade etti. Diğer büyük bankalar gibi, Wells Fargo da 2050 yılında sıfır emisyon hedefine ulaşmak için neler yapacağını açıklamıyor.

CEO Weiss, Wells Fargo’nun bu açıklamayı şimdi yapmasının nedeninin, krizin aciliyet gerektiriyor olması olduğunu açıkladı. Weiss, “bir sorumluluk duygusuyla hareket etmek zorunda hissettik” dedi. Açıklamasının devamında, “şimdi başlamazsak, müşterilerimize ve topluma bu sorunla mücadele etme konusunda geç kalacaktık” ifadesini kullandı.

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