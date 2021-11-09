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Financial Times yazarından Kardelen kestane şekeri üretim tesisine ziyaret

İngiliz gazeteci ve yazar Caroline Eden, Bursa’nın meşhur lezzeti kestane şekerini köşesine taşıyor. Kardelen Kestane Şekeri üreticisi İlka Şekerleme’nin Nilüfer Yaylacık Mahallesi’ndeki tesislerini ziyaret eden İngiltere’nin dünyaca ünlü Financial Times Gazetesi’nin yazarı Eden, kestane şekerini anlatan bir makale yazacak.

Ekonomi 09.11.2021, 14:22
Financial Times yazarından Kardelen kestane şekeri üretim tesisine ziyaret

İngiliz gazeteci ve yazar Caroline Eden, Bursa’nın meşhur lezzeti kestane şekerini köşesine taşıyor. Kardelen Kestane Şekeri üreticisi İlka Şekerleme’nin Nilüfer Yaylacık Mahallesi’ndeki tesislerini ziyaret eden İngiltere’nin dünyaca ünlü Financial Times Gazetesi’nin yazarı Eden, kestane şekerini anlatan bir makale yazacak.

Siyasetçisinden bürokratına, öğrencisinden eğitimcisine kadar çok sayıda yerli ve yabancı konuğu misafir eden İlka Şekerleme, İngiliz gazeteci yazar Caroline Eden’i ağırladı. İlka Şekerleme Genel Müdürü Mümin Akgün ve Dış Ticaret Müdürü Deniz Utku Özdemir tarafından karşılanan Caroline Eden, modern ve sağlıklı koşullarda üretilerek dünya sofralarına ulaştırılan yöresel lezzetin üretimini yerinde gördü. Kestane Şekeri üretimini tarihi gelişimi içinde anlatan belgeseli de izleyerek firma yetkililerinden ayrıntılı bilgiler alan Caroline Eden, seyahat ettiği ülkelerdeki otantik yiyecekleri ve lezzetleri okuyucularıyla paylaşıyor. Kestane şekerinin üretim şartlarını çok beğendiğini dile getiren Caroline Eden, ikram edilen kestane şekerini müthiş lezzetli bulduğunu ifade etti.

İlka Şekerleme Genel Müdürü Mümin Akgün de, yurtiçi ve yurtdışına yönelik kestane şekeri ürettiklerini hatırlatarak, Bursa’nın yerel lezzetini tüm dünyaya tanıtmayı kendilerine misyon edindiklerini söyledi. Bu amaçla hem yurtiçinden, hem yurtdışından gelen tüm ziyaretçileri büyük bir keyifle ağırlayarak kestane şekeri konusunda bilgilendirdiklerini kaydeden Akgün, “Caroline Eden, dünyanın önde gelen gazeteci ve yazarlarından biridir. Kış meyvesi kestane, kestaneden üretilen ürünler ve Bursa konulu bir makale yazacak. Makalede kestanenin kullanım alanlarını anlatacak. Kestane yapılan ürünler arasında Bursa’ya özgü kestane şekeri çok ilgisini çekti. Yayınlanacak makale Bursa’mızın yerel lezzetinin dünya çapında daha çok tanınmasına katkı sağlayacağına inanıyorum. Bu açıdan baktığımızda Caroline Eden’in Bursa’yı ve üretim tesisimizi ziyaret etmesinin önemli olduğu düşünüyorum” dedi.

Financial Times gazetesinde köşe yazarlığı yapan Caroline Eden, gazeteci kimliğinin yanı sıra yazdığı kitaplarıyla da adından söz ettiren bir yazar olarak biliniyor. Eden, Türkiye, Romanya ve Bulgaristan’ın Karadeniz kıyısı bölgelerinde yöresel yemekler konusunda yaptığı incelemelerini, Blacksae adlı kitabında toplamıştı. Zengin fotoğraflar ve görkemli yemeklerle dolu bu üç bölgenin biyografisi, insanları ve tariflerini anlatarak Karadeniz bölgesinin birbirine bağlı mutfak kültürleri hakkında okuyucularını bilgilendiren Caroline Eden’in Blacksea adlı kitabı, dünya çapında üç ayrı kuruluştan en iyi yemek kitabı ödülü almıştı.

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