Financial Times: "Merkez Bankası'na atanacak kişi itaatkar ve aptal biri olacaktır"

Financial Times'da 'Merkez Bankası Başkanının işten çıkarılacağı söylentisi Türk Lirasını salladı' başlığıyla yayınlanan bir yazıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üç yıl içinde dördüncü kez Merkez Bankası Başkanı'nı görevden alacağı iddialarının ardından Türk lirasının Cuma günü bir kez daha rekor düşük seviyelere gerilediği belirtildi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın beklediği faiz indirimlerinin geçtiğimiz aya kadar yapılamamış olmasından dolayı 'hayal kırıklığı yaşadığı' Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'na 'güvenini kaybettiği'ne dair Reuters'ın yayınladığı haberi hatırlatan Financial Times, ABD Dolarına karşı Türk lirasının yüzde 1 değer kaybettiğini ve Dolar/TL kurunun 8.97'lere çıktığını vurguladı.



Reuters'a bilgi veren üç kaynaktan ikisi, daha erken sürede daha düşük enflasyon ve daha düşük faiz politikası uygulanabileceğinin Erdoğan'a geçmişte söylendiğini, ancak gerçekleşmenin Eylül itibarıyla buna yakın bile olmadığına dikkat çekmişti.



Haberde ayrıca, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un, söz konusu iddiaları yalanladığı kaydedildi.



Financial Times ayrıca, bazı analistlerin son haftalarda Kavcıoğlu'nun yerine eski bir Merkez Bankası yetkillisi olan ve geçtiğimiz Mayıs ayında Başkan Yardımcısı olarak göreve başlayan Semih Tümen'in atanabileceği iddialarını ortaya attığını belirtti.



"İTAATKAR VE APTAL BİRİ OLACAKTIR"

Gazeteye konuşan bir üst düzey Türk bankacı, Tümen'in söz konusu göreve getirilmesi iddiasının gerçekleşmesinin düşük bir ihtimal olduğunu belirtirken, "Merkez Bankası Başkanı'nda değişiklik yapılırsa, göreve atanacak kişi çok daha itaatkar ve aptal biri olacaktır" ifadelerini kullandı.