Financell, hizmet yelpazesini yeni iş birlikleri ile genişletiyor

Turkcell’in finansman sağlayan iştiraki Financell, Carvak ile iş birliğine gitti. İş birliği kapsamında araç satın almak isteyenler, Carvak’ın ikinci el araçlarına sahip olabilmek için Financell’den kendilerine özel finansman limitleri ile 48 aya varan taksit imkanından faydalanabilecek.

Turkcell Grubu’nun teknolojiyi krediyle buluşturan markası Financell, tüm sektörlerde önemi artan hızlı ve kolay finansman ihtiyacının karşılanmasına yönelik iş birliği yaptığı firmalara yenisini ekledi. Financell, ikinci el araç alma ve satma platformu Carvak ile yaptığı iş birliği kapsamında, müşterilerinin finansman teknolojisine daha kolay ulaşmalarını sağlamak amacıyla taşıt kredisi hizmeti geliştirdi.

Özel finansman limitleri, 48 aya varan taksit imkanı

İş birliği kapsamında Financell müşterileri, söz konusu ikinci el araç alma ve satma platformunun sahip olduğu ikinci el araç portföyü içerisinden seçimini yaptıktan sonra, satış süreçleriyle entegre çalışan Financell sayesinde, finansman ihtiyaçlarına tek adresten çözüm bulacak. Ayrıca müşteriler, ikinci el araç alma ve satma platformunun özel fiyatlı araçlarına sahip olabilmek için kendilerine özel finansman limitleri ve faiz oranı ile 48 aya varan taksit imkanından da yararlanıyor.

Anlaşma kapsamında, ekspertizden kredi hizmetlerine hızlı erişime kadar tüm işlemlerin, ikinci el araç alma ve satma platformunun satış noktalarında tamamlanmasının ardından araç alım işlemi gerçekleştirilebiliyor.

Z. Korhan Bilek: “Müşterilerimiz araç alım işlemlerini tek noktadan tamamlayabiliyor”

Kredi sürecinin, sektörün en hızlı sonuçlanan araç kredi süreçlerinden biri olacağına dikkat çeken Financell Genel Müdürü Z. Korhan Bilek, iş birliğinin detayları hakkında şunları söyledi: “Bu yeni iş birliğimiz ile Turkcell’in Dijital Finansal Hizmetler stratejisi kapsamında, çözüm yelpazemizi genişletiyoruz. Daha fazla müşteriye finansman çözümü ulaştırma hedefimizle taşıt finansmanı hizmeti sağlayarak sektörde ayrıcalıklı ve hızlı bir çözüm sunuyoruz. Amacımız, Turkcell Grubu’nun teknolojisi ve deneyimini, Financell’in finansman hizmetiyle bütünleştirerek müşterilerimize kolay ulaşılabilir, kesintisiz ve güvenilir şekilde sunmak. Bu doğrultuda müşterilerimiz, araç alım işlemlerini ekspertizden kredi ve noter hizmetine hızlı erişime kadar zahmetsiz bir şekilde tek noktadan tamamlayabiliyor. Ayrıca Financell’in özel faiz oranları ve 48 aya varan taksit imkanlarına da hızlı ve güvenilir bir şekilde ulaşılabiliyor. Önümüzdeki dönemde, cazip Financell ve Carvak tekliflerimizi, Carvak showroomlarına ek olarak, grup şirketimiz Paycell ve Turkcell’in dijital kanalları üzerinden de sunmaya başlayacağız.”

Mehmet Çelikol: “Herkesin uygun ve cazip seçeneklerle krediye kolayca erişebilirliği bizim için çok önemli”

Platformun CEO’su Mehmet Çelikol ise iş birliğine yönelik “Otomotiv sektöründe dünyanın pek çok ülkesinde faaliyet gösteren bir teknoloji girişimi olarak öncelikli amacımız, ikinci el pazarında satın alma sürecini en güvenli ve olabilecek en hızlı hale getirmektir. Her aşamasında tamamen şeffaflığa dayanan bir deneyimi müşterilerimize sunmayı istiyoruz. Bu deneyimi yaratmaya çalışırken, araç alım satım işini en keyifli ve kolay hale nasıl getirebileceğimizin arayışı içindeyiz. Bu noktada hızın da önemine vurgu yapmak isterim. Araç satın almaya gelen müşterimizin kredisini de bizden o anda alıp noter işlemlerini en kısa sürede halletmesi ve aracı alıp gidebilmesi müşterimizin memnuniyetini artıracaktır. Tüm bu imkanları sağlayabilmek için vizyonumuz ve stratejimiz doğrultusunda iş birliklerine çok önem veriyoruz. Bu yönde yeni ve çok güçlü bir adımı Turkcell Grubu ve Financell ile birlikte atmaktan dolayı çok mutluyuz. Bu iş birliğimiz sonucunda süreçlerimizdeki şeffaflık, hız ve kolaylık artacak, bu da direkt olarak müşterilerimize yansıyacak ve fayda olarak geri dönecektir” dedi.