Filyos tesisinin enerji ihtiyacı, Karadeniz doğalgazından karşılanacak

Karadeniz’de keşfedilen 710 milyar metreküplük doğalgazı işleyecek Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi’nde çalışmalar plan dâhilinde devam ediyor.

Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, bölgede çalışmalar sürerken, tesisin enerji ihtiyacı için de yeni bir aşamaya geçiliyor. Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) kendi sahalarından ürettiği petrol ve doğalgazdan elektrik üretimi yapabilmesinin önü açılmıştı. Şirketin, ürettiği elektrik enerjisini, iletim ve dağıtım sistemi aracılığıyla faaliyet konusu işlerinin ihtiyaçları için kullanabilmesine karar verilmişti. TPAO’nun ‘doğalgazdan elektrik üretimi’ yapacağı ilk yerin Filyos’taki tesis olduğu öğrenildi. Edinilen bilgilere göre; Karadeniz gazının işleneceği tesiste, genişleme çalışmalarının ardından ortaya çıkacak elektrik ihtiyacı da dikkate alınarak bir doğalgaz çevrim santrali kurulacak. Tesisin ihtiyaç duyduğu enerjinin tamamı, bu çevrim santralinden elde edilecek enerjiyle karşılanacak. Söz konusu çevrim santralinin en az 10 megavat gücünde olması beklenirken, kurulacak santralin net elektrik üretim kapasitesi ise yapılacak çalışmaların ardından belirlenecek.

Öte yandan, Karadeniz gazının bu ay içerisinde evlere ulaştırılması için çalışmalar sürüyor. Gazın tesise gelerek işlenmesini sağlayacak her işlem ayrı ayrı test ediliyor. Filyos’taki toplam 992 ana testin büyük çoğunluğunun bittiği belirtiliyor.

Filyos tesisindeki çalışmalar devam ederken, gemilerin denizlerdeki arama ve sondaj faaliyetleri de sürüyor. Karadeniz’deki sondaj gemilerinden Fatih, Sakarya Gaz Sahası’nda Türkali-13 kuyusunda, Kanuni de Türkali-8 kuyusunda çalışmalarına devam ediyor. Yavuz sondaj gemisi ise bakım için Filyos’ta bulunuyor. Yavuz, bakımlarının ardından Türkali-10 kuyusunda çalışmaya başlayacak. Ayrıca, Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Arama Gemisi, Ünye-3B projesi kapsamında Karadeniz’deki veri toplama çalışmalarına devam ediyor. Oruç Reis araştırma gemisi ise Doğu Akdeniz’de Belek-3B çalışması kapsamında sismik araştırma faaliyetleri yürütüyor.