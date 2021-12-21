Fiber yatırımlarda hedef ‘Dijital Türkiye’

Turkcell, kasım ayında Afyon, Uşak, Ordu ve Sivas illerini de gerçek fiberle buluşturmak için altyapı çalışmalarına başladı. Yapılan yeni yatırımla birlikte operatörün Türkiye genelindeki toplam fiber altyapı uzunluğunun 53 bin kilometreyi aşacağı belirtildi.

Dijital Türkiye için fiber seferberliği başlatan Turkcell, kasım ayında Afyon, Uşak, Ordu ve Sivas illerini de gerçek fiberle buluşturmak için altyapı çalışmalarına başladı. Proje tamamlandığında bu illere gerçekleştireceği 270 milyon TL’lik yatırımla 110 bin haneye daha ışık hızında internet erişim sağlanacak. Yapılan yeni yatırımla birlikte Turkcell’in Türkiye genelindeki toplam fiber altyapısının uzunluğu 53 bin kilometreyi aşacak.

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, başlatılan fiber seferberliği ve yatırımları hakkında yaptığı açıklamada fiber altyapının önemine de değindi. Murat Erkan konuyla ilgili şunları söyledi: “2007 yılında Türkiye’de ilk kez ev kullanıcılarını kendi fiber omurgamız üzerinden 100 Mbps’ye varan hızlarda fiber internet hizmeti ile tanıştırmıştık. 2011’de ise bu hızı 1000 Mpbs’ye çıkardık. O dönemde fiber altyapı ile rekabeti canlandırıp herkesi yatırım yapmaya, ülkemizin altyapısını geliştirmeye davet etmiştik. Pandeminin etkisiyle birlikte tüketici alışkanlıklarının değişmesiyle yepyeni bir ivme kazanan e-ticaret sektörü ve online alışveriş pazarı; evden çalışma ve hibrit çalışma, uzaktan eğitim gibi değişimlerin de etkisiyle internet altyapılarının önemini ortaya koydu.

Bu gelişmeler ışığında 2021 yılının son çeyreğinden itibaren yeni düzende daha çok ihtiyaç duyulacak altyapıya yönelik çalışmalarımızı tüm Türkiye’yi fiber ağlarla örmeyi hedefleyerek hızlandırdık. Dijital Türkiye için fiber seferberliği başlattık. Son 10 yılda 7,6 milyar TL yatırım yaptığımız fiber altyapıya 2022 yılında ise yaklaşık 1,5 milyar TL ek yatırım gerçekleştireceğiz. Fiber yatırımlarla Dijital Türkiye hedefimize daha hızlı ulaşacağız. Gerçek fiberin ülkemizdeki 25 milyon haneye ulaşabilmesi için yatırımlarımızı hız kesmeden sürecek. Biz ülkemizin dijitalleşmesinin gerçek fiber internet ile sağlanan yüksek hız ve kapasite ile gerçekleşeceğine inanıyoruz. Bu yüzden fiber seferberliğimiz yeni illerle devam edecek.”