Fibabanka’nın Hedefi Yüzde 20 Büyüme

Müşterilerinin ihtiyaç duydukları her an ve her yerde yanında olan Fibabanka, 2020 yılında müşteri sayısını yüzde 27 artışla 2,2 milyonun üzerine taşıyarak sürdürülebilir kâr ile istikrarlı bir büyüme yakaladı. 2020 yılı 3. çeyrek sonu itibarıyla 178,6 milyon TL net kâra ulaşan Fibabanka, 2021 yılında yüzde 20 büyüme bekliyor. Müşteri sayısında hedef ise 3-4 yıl içinde 10 milyona ulaşmak.

Perakende sektörünün önde gelen markaları ile yapılan iş birliklerinden oldukça olumlu geri dönüşler aldıklarını vurgulayan Fibabanka Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Mert şöyle konuştu: “Amacımız; perakende sektöründe yapmış olduğumuz gibi öncelikli sektörlerle iş birlikleri gerçekleştirerek müşteri tabanımızı yaygınlaştırmak ve daha çok müşteriye ulaşmak. Öte yandan artık kurumların büyüme hedeflerinde teknoloji büyük önem taşıyor. Belirlediğiniz hedeflere ulaşmak için sektör fark etmeksizin teknolojik alt yapınızın bu hedefe cevap verebiliyor olması gerekiyor. Biz de hedeflerimizi Banka’nın dijital banka olma yolundaki dönüşümünden taviz vermeden gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bu kapsamda yatırımlarımızı da ağırlıklı olarak teknoloji ve veri yönetimi alanında gerçekleştirmeyi sürdüreceğiz.”

Mert: “Fintek ve Start Up dünyasına yatırım yapma kararı almış olmamız dijital dünyaya bakış açımızdaki temel farklılığımızı gösteriyor”

Bankacılık sektöründe dijitalleşmenin önemine değinen Mert: “Çağımız teknoloji, dijitalleşme çağı ve hedeflerimizi konvansiyonel bankacılıkla değil tam dijitalleşme ile gerçekleştireceğiz. Fiziksel yatırımlar yerine teknolojik yatırımlar yapmaya odaklanıyoruz. Dijital dünyaya bakış açımızdaki temel farklılıklarımızdan biri Fintek ve Start Up dünyasına yatırım yapma kararı almış olmamız. Bu doğrultuda; 2018 yılı Nisan ayında yüzde 100 Fibabanka iştiraki olan Finberg’i kurduk. Klasik bir VC’nin (Risk Sermayesinin) aksine, Finberg ile yaptığımız tüm yatırımlardaki temel amacımız başta Fibabanka olmak üzere, Fiba Grubu’nun tüm şirketlerine değer sağlayabilecek ve bu şirketlerle birlikte iş geliştirerek büyüyecek girişimlere odaklanmak. Yine bu girişimlerin, Finberg ekosistemi ile uyumu da üzerinde durduğumuz bir başka nokta.

Şimdilik Finberg’in yaklaşık fon büyüklüğü 100 milyon TL. Zaman içerisinde bu fon büyüklüğünü stratejimiz çerçevesinde artırmayı planlıyoruz. Finberg ile her türlü finansal ürün ve hizmetleri, girişimleri kanalıyla müşterilere ulaştırmaya çalışıyoruz. Bunu yaparken bir sektör ayrımı yapmıyoruz ancak stratejimize uygun olarak yatırım ya da iş ortaklığı yaptığımız girişimler genelde fintek ve e-ticaret siteleri oluyor. Örneğin, yatırımlarımızdan bulut tabanlı bir ön muhasebe yazılımı olan BizimHesap sayesinde, bugün binlerce KOBİ sadece birkaç tıkla Bankamızdan KOBİ kredisine başvurabiliyor. Yine 2. el otomobillerin yönetim, satış ve ilan platformlarına sahip olan GarajSepeti ile de tüketicilerin otomobil alımlarını finanse edeceğimiz modeller üzerinde çalışıyoruz. Müşterilerimizin 7/24 EFT yapmalarını sağlayan “Nöbetçi Transfer” ürünü ve Vatan Bilgisayar iş birliğiyle Fibabanka kredisi kullananların taksit ödemelerini mağazalardan yapmasını sağlayan teknolojik geliştirmeler, Finberg yatırımlarından Birleşik Ödeme Sistemleri A.Ş. tarafından ortaya kondu.

Ömer Mert, teknolojik altyapı yatırımları hakkında da şu bilgileri paylaştı: “Dünyadaki gelişmelere paralel olarak büyük veri ve veri bilimi teknoloji alt yapısına yatırım yaptık. Strateji, planlama, kredi riski yönetimi, sahtekarlık önleme gibi diğer kritik süreçler için kullanılan karar destek sistemlerini de yeni veri altyapısının sağladığı gerçek zamanlı veri ile geliştirdik. Bu doğrultuda; 2019’da Banka içinde Veri Dönüşümü programını başlattık ve veriye dayalı karar verme süreçlerini hızlandıracak sistemler kurduk. Bir yandan da verimliliğimizi artırmak için iş birimlerimizin bilgi teknoloji ekiplerine olan bağımlılığını azaltacak yeni nesil iş zekâsı araçları aldık. Bu konudaki odağımızı Veri Yönetimi Ofisini kurarak pekiştirdik. Bu Ofis, ileri analitikten veri yönetimine kadar veriyle ilgili ekipleri tek bir çatı altında toplayarak yarattığı sinerji ile bize rekabet avantajı kazandırdı. Oluşturduğumuz merkezi ekibin yanı sıra 2020 yılında, Banka genelinde yaygınlaştırmaya başladığımız yetkinlik geliştirme inisiyatifleri ile veri okuryazarlığımızı artırarak müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini hızlı ve en uygun şekilde karşılamaya devam ettik.

Ömer Mert sözlerine şöyle devam etti: “Fibabanka olarak, Mobil ve İnternet Bankacılığı kanallarımızı geliştirmeye devam ediyor, müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik yeni hizmetler sunuyoruz. Yakın zamanda, mobil ve internet bankacılığı kanallarımız üzerinden yeni nesil döviz alım satım hizmeti olan FibaFX’i hayata geçirdik. Fibabanka bireysel müşterileri, döviz ve kıymetli maden alım satım işlemlerini Fibabanka Mobil ve İnternet Bankacılığı kanallarında yer alan FibaFX hizmeti ile çok avantajlı kurlarla ve güvenli bir şekilde, 5 gün 24 saat canlı fiyatlarla gerçekleştirebiliyor. Diğer yandan Kiraz Hesap yine ön plana çıkan ürünlerimiz arasında yer alıyor. TL, USD, EUR, GBP, Altın (XAU) ve Gümüş (XAG) para birimlerinden açılabilen Kiraz Hesap ile birikimleri gecelik vadeli mevduatta günden güne değerlendirme ve tüm bankacılık işlemlerini hızlıca gerçekleştirme imkânı sunuyoruz. Yüksek tutarda bakiyesi olan müşterilerimize özel yepyeni bir hesap türü olan Kiraz Plus’ta da Kiraz Hesap’ın günlük kullanım avantajı ile vadeli mevduat ürününü birleştirdik.”