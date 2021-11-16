Fiat'tan (RED) ile iş birliği

İSTANBUL (AA) - Fiat, U2'nun solisti Bono tarafından pandemilerle savaşmak için kurulan (RED) ile iş birliği gerçekleştirdi.

Şirket açıklamasına göre, 500 ailesinin tamamını kapsayan iş birliği, Yeni 500 (RED)'in pazara sunulmasıyla başladı. Tamamen elektrikli, dünyanın ilk (RED) otomobili olan 500, aynı zamanda "gezegeni ve insanlarını koruyun" mesajının da elçisi oldu. Yeni 500 (RED), "Gezegen için üretildi. İnsanlar için üretildi" mesajının pozitifliğine vurgu yapan gövde ve iç mekan rengi Red by (RED) ile yollarla buluştu.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Fiat Üst Yöneticisi (CEO) ve Stellantis Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CMO) Olivier Francois, "500 (RED)'in amacı, pandemilerle mücadelede her birimizin bir rol oynayabileceğine dair (RED) mesajını sokaklara ve insanların hayatlarına taşımak. Bu nedenle (RED) ile Fiat'ın DNA'sının bir parçasını oluşturan, 'çevreye ve insana özen gösterme' kavramına dayalı bir film kurguladık. Yeni (500) RED elektrikli, yani çevre dostu bir otomobil ve (RED) projesini destekleyerek küresel pandemilere karşı mücadeleye katkıda bulunuyor. Metaforik olarak tüm dünyayı bir büyük bir aile olarak daha iyi bir geleceğe taşıyor, sosyal bilinç ve bağlılık elçisi misyonuyla hareket ediyor." ifadelerini kullandı.