Fevzi Apaydın: “Ticari araçlara ÖTV ve KDV indirimi gelmeli”

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın ticari araçlarda vergi düzenlenmesi yapılması gerektiğine dair yazılı bir açıklamada bulundu.

Apaydın, yaptığı yazılı açıklamada ticari araçlardan alınan vergilerde iyileştirmeler yapılması gerektiğine diar yaptığı açıklamada ticari araç sahiplerinin araçlarını yenileyemediğini belirtti. Araçlarını yenilemek isteyen şoför esnafının vergi indirimi beklediğini belirten TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, “Şoför esnafımız vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek ve daha konforlu araç kullanabilmek için ticari araçlarını yenilemek istiyor. Ticari araçların yenilenebilmesi için Eylül 2016’da yürürlüğe giren ve Haziran 2019’da sona eren ticari araçlara yönelik ÖTV indirimi güncel piyasanın etkisi göz önünde bulundurularak yeniden getirilmeli” dedi.

“Araç piyasasının rahatlaması için vergi düzenlemesi şart”

Ticari araçlara ÖTV ve KDV indirimi ile araç fiyatlarının düşeceğini söyleyen Başkan Fevzi Apaydın, “Vergi indiriminin geçmişte olduğu gibi tekrar gelmesi taksici, dolmuşçu, servisçi, kamyoncu gibi ulaşım sektöründe faaliyet gösteren şoför esnafımızı memnun edeceği gibi vatandaşların da kaliteli hizmet almasını sağlayacak. Neticede şoför esnafımızın araçlarının da bir miadı var. Güncel piyasada mevut fiyat artışları esnafımızın araç yenilemesini zorlaştırdığı gibi araçlarını yenileyemeyen esnafı da birtakım sorunlarla baş başa bırakıyor. Pandemiden yeni çıkan ve işlerini toparlamaya çalışan şoför esnafımızın araçlarını yenileyerek hizmet kalitesini arttırmasına vesile olunmalı. Devletimiz her zaman esnafının yanında olduğu gibi oluşan bu sıkıntının giderilmesi için de beklentiye ilaç olmalı” ifadelerini kullandı.

“Ticari araç piyasasındaki durgunluk ÖTV indirimi ile giderilir”

Otomobil piyasasındaki kur artışının yüzde 100’ün üzerinde olduğunu hatırlatan Apaydın, “Çok sayıda şoför esnafımız araçlarını yenilemek için ÖTV matrahında düzenleme yapılmasını bekliyor. Otomobil piyasasındaki kur artışı yüzde 100’ün üzerinde. Araç fiyatları artınca geçmişte yüzde 45 ÖTV tutarına tabi olan bir aracın şu anki ÖTV oranı yüzde 80’e çıktı. Araç piyasasında yaşanan durgunluğun giderilmesi ve sigortasızlığın önüne geçilebilmesi için bir defaya mahsus ÖTV oranları sıfırlanarak matrah güncellemesi yapılmalı. Vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek için gecesini gündüzüne katan esnafımızın yaşadığı bu sıkıntı giderilerek ekonomiye katkıda bulunulmalı” dedi.