Fevkani Köprüsü’nün yıkımı için süreç başladı

Zonguldak’ta 64 yıl önce yapılan Fevkani Köprüsü’nün risk taşıdığı gerekçesiyle yıkılması ve yerine hazırlanan projenin yapımı için ihale yapıldı.

Zonguldak’ta 64 yıl önce inşa edilen Fevkani Köprüsü’nün yıkılması ve yeni projenin hayata geçmesi için çalışmalar başladı. ODTÜ’nün 2014 tarihli hazırladığı raporunda bakım ve onarım yapılmasına dikkat çekilen köprü; risk sebebiyle 2012 yılında trafiğe kapatılmıştı. 3 ila 3,5 tona kadar olan araçların 30 kilometre hızı aşmamak kaydıyla 2014 yılında kullanımına açılan köprünün ani çökme tehlikesi bulunması sebebiyle acil olarak yıkılması gerektiği belirtilmişti.

"Fevkani Köprüsü ve Kavşağı Yapım İşi" isimli projenin ihalesinin yapıldığı açıklandı. Pazarlık usulü yapılan ihalenin pazarlık usulünün seçilme gerekçesi olarak da "Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya yapım tekniği açısından özellik arz eden veya yapı veya can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından ivedilikle yapılması gerekliliği idarece belirlenen hallerde veyahut idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması" ifadelerine yer verildi.

İhaleyi alan firmanın 120 günde işi tamamlaması bekleniyor. Geçen 16 Kasım günü imzalanan sözleşmenin 18 Kasım 2022’de başlayıp 18 Mart 2023’te biteceği ihale sözleşmesinde yer aldı. Pazarlık usulüyle yapılan ihalede toplam dört firmanın teklif verdiği; ihale bedelinin ise 47 milyon olduğu kaydedildi.

İhale geçen 26 Ekim günü Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü İhale Salonu’nda gerçekleştirildi. İhalenin yaklaşık maliyetinin ise 51 milyon 106 bin 193,50 TL olduğu kaydedildi.